Oslavující i vyčerpaný Knedla: Začala se mi točit hlava a vyzvracel jsem se

Jaké ohromné množství sil ze sebe na znakařské stovce vymáčkl, jsme zjistili vzápětí. Stačilo pozorovat jej, jak se potácí za bazénem.

„Musel jsem si sednout na schody, protože se mi začala točit hlava a otřesně mě bolela. Pak jsem si u stanoviště České televize klekl a vyzvracel se. Doufám, že to nebylo vidět v přenosu. Ale patří to k tomu,“ popisoval s už přece jen méně zeleným obličejem (a s úsměvem) poté, co se vzpamatoval.

Ráno, když se vzbudil, nervy s ním poněkud cloumaly. „Vůbec se mi do ničeho nechtělo, vstával jsem a říkal si: Možná to bude i tvůj poslední závod tady.“

Nervy však odpadly, tělo i hlavu nastartoval, rval se. O čemž svědčil už mezičas 25,34 na úvodní padesátce, jen dvě desetiny za mezičasem při světovém rekordu. A v cíli - 53,41.

„Takhle rychle jsem ráno ještě nejel,“ jásal. „Dal jsem do toho všechno. Šíleně to bolelo, ale vyplatilo se. Jsem nadšený.“

A ta burácející hala? Kotel La Defense Areny se sedmnácti tisíci diváků?

„Neskutečná atmosféra. Ještě nikdy v životě jsem nebyl na závodech, kde by na plavání přišlo tolik tisíc diváků.“

Miroslav Knedla mezi novináři po postupu do semifinále na znakařské stovce.

Ve třetí ze čtyř rozplaveb obsadil třetí místo, už v tu chvíli měl jistotu semifinále. „A porazil jsem světového rekordmana, to je taky dost příjemné,“ usmíval se, přestože si zároveň uvědomoval, že Ital Thomas Ceccon ještě nevytasil veškeré své zbraně.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

„Večer v semifinále nám ukáže, jaký je plavec, a ve finále bude,“ tvrdil Knedla.

V témže programovém bloku se utká o zlato na 400 metrů polohový závod i francouzský hrdina Leon Marchand. „Překoná světový rekord a aréna se zboří,“ věštil český reprezentant. „To bude podívaná!“

A on bude u toho, nikoliv pouze jako přihlížející, ale coby aktér večerního programu, semifinalista znakařské stovky.

„Už teď mám splněno. Ten večer bude pro mě spíš za odměnu,“ říká.

Z 10. místa v rozplavbách jej dělilo od osmého Řeka Markrygiannise 17 setin sekundy. „Není to až tak daleko,“ uvědomuje si před soubojem o finále. „Vím však, že bych musel plavat pod 53.“

Osobní rekord má z předchozí sezony 53,28.

„Ale od loňska jsem se zlepšil, šance tam je,“ dodává si odvahu. Věří mu také přední americký kouč Ray Looze z Indianapolis, u kterého bude po hrách na univerzitě trénovat a jenž v Paříži doprovází například i hvězdnou Lilly Kingovou, olympijskou vítězku na ženské znakařské stovce z Ria 2016.

„Budu zase plavat, co to dá, a uvidíme, kam to dotáhnu. A když to do finále nedotáhnu, budu mít zasloužené volno. Možná si dám pivo,“ usmál se Knedla.

Krátce poté, co domluvil, proběhla novinářskou mixzónou Barbora Seemanová. Pro ni bude v neděli večer postup do finále na 200 metrů volný způsob hlavním cílem na těchto hrách. Také proto se snaží udržet ve své bublině a minimálně se čímkoliv rozptylovat.

Barbora Seemanová (vlevo) a Australanka Mollie O'Callaghanová v rozplavbě na 200 metrů volný způsob..

Takže pouze stručný její komentář k 10. místu a ušetření nějakých těch sil v rozplavbách.

„Bylo to fajn, hezký závod. Jsem ráda, jak mi to jelo. První stovku určitě mohu v semifinále rozjet ještě rychleji.“

„Čas 1:57,02 na první kolo beru.“

„Sil na semifinále mám hodně.“

„A cíl je jasný: finále.“