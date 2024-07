Desetibojařský šampion LePage přijde o olympiádu. Záda nepřinutil pracovat

„Posledních pár měsíců bylo mírně řečeno vyčerpávajících. Je těžké sledovat, jak vám sen proklouzává mezi prsty, i když se snažíte, jak můžete, aby k tomu nedošlo,“ řekl LePage.

Mistr světa z Budapešti, jenž má ve sbírce i stříbro z roku 2022, otestoval záda začátkem týdne v tréninku. Tyčkařský pokus ale nezvládl a poranil si i ruku a rameno.

„Až do minulého týdne jsem si myslel, že to překonám a budu moct jet do Paříže. Ale nemůžu donutit záda, aby najednou začala pracovat, ať se snažím sebevíc,“ dodal desetibojař, jenž při olympijském debutu v Tokiu obsadil páté místo.

Dvoudenní soutěž desetibojařů v Paříži začne 2. srpna.