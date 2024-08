Vrána se prodral k sektoru oštěpařek: Strašné nervy! Ale Nikola to zvládla

„Ukecali jsme pár lidí a seděli celý závod tady,“ vyprávěl nadšeně. „Malý má zážitek na celý život a já taky. Ta atmosféra! Neskutečné! Nevím, kolik je tu lidí, snad 70 tisíc, to je prostě pecka. A Nikola udělala medaili! Já mám hroznou radost.“

Ogrodníková nyní tvoří s Petrem Vránou a jeho osmiletým synem Leem rodinu, snaží se Leovi nahradit maminku Lindsey, která v roce 2021 tragicky zemřela. V minulosti už vyprávěla, že Leo sice hraje hokej, ale zároveň s ní chce jezdit také na atletická soustředění. „Dokonce říká, že má jedno procento genů ode mě,“ zasmála se.

Před finálovým závodem jí Leo věštil: „Budeš třetí.“

A nemýlil se.

„Ale my nic nehodili, my jsme tady jen fanoušci,“ smál se Vrána, když přijímal i za svoji partnerku gratulace.

Zato ty velké nervy předtím...

„Strašné, opravdu strašné, i malej byl nervózní,“ přiznával. „Když šly do poslední série, měli jsme nervy úplně všichni. Ale Nikola to zvládla, stejně jako na Evropě. Hody neměla špatné už na rozcvičováku, pak jí to sice v závodě dvakrát úplně nesedlo, ale třetí pokus zase zvládla.“

Po odpolední euforii kajakářského dua Dostál – Paloudová došlo tak večer na velkou společnou radost dalšího českého sportovního páru, i když tentokrát z odlišných odvětví.

Vrána po boku Ogrodníkové postupně proniká rovněž do tajemství a zákulisí oštěpu. Pozoroval během roku pozitivní změnu, jaká se s jeho partnerkou odehrává: „Na Nikole je vidět, že si sport zase víc užívá, že se snaží dělat věci tak, aby byla přesvědčena, že je to tak správně. Teď se jí to vrátilo.“

V červnu společně na ME v Římě:

Zároveň její partner přiznává, že si předtím nedokázal představit, jak obtížným sportem hod oštěpem je.

„Jako fanda, než jsem do toho nahlédl trošku blíž, jsem si často říkal: Proč nehodí víc, proč háže tak málo? A pak, když si oštěp zkusíte osobně, najednou si uvědomíte, jak je to strašně technicky i fyzicky náročný sport. Načasovat pohyb a odhod je tak neskutečně složité, až si někdy říkám, že jsem některé závody komentoval šíleně naivně. Klobouk dolů před tím, co všichni holky a kluci v oštěpu dělají.“

Na výlet do Paříže jej třinecký klub pustil, přestože už probíhá příprava na novou hokejovou sezonu. Že bude mít v půli srpna cosi do činění v Paříži, avizoval už od Vánoc.

„Byli jsme s klubem domluvení, že sem s malým na pět dní vyrazím,“ vyprávěl. „Věřím, že to chápou. Všichni kluci z Třince fandili, kluci z šatny dávali instagramové posty. Za což jim taky děkuju. Jsem moc rád, že jsme tu s malým mohli být.“

Hned v neděli se vrací do Česka. „Zpátky do práce.“