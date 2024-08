Pála: Zlato z mixu skvělé, dvě čtvrtá místa drsná. Krejčíkové došla šťáva

Ocenil Tomáše Macháče a Kateřinu Siniakovou, kteří přinesli zlato z mixu, zároveň ho mrzely dvě prohraná utkání o bronz.

V sobotu se těsně mimo pódium umístili Macháč s Adamem Pavláskem v mužské čtyřhře, v neděli pak v ženském deblu neuspěly Karolína Muchová a Linda Nosková.

„Zlatá medaile z mixu je velký výsledek, absolutně skvělý. Ale že k ní máme dvě čtvrtá místa, je drsné,“ přemítal Pála.

Začněme však nejprve od pozitiv. Zmíněná smíšená dvojice se totiž postarala o parádní počin, když pro celou národní výpravu v Paříži zařídila první zlato. „Celý turnaj zvládli na jedničku,“ uznal Pála.

„V prvních třech kolech hráli proti vynikajícím singlistům Zverevovi, Nišikorimu a Augeru-Aliassimeovi. A v úvodu finále měli navrch, takže jsem myslel, že průběh bude klidnější, nakonec vyhráli za minutu dvanáct.“

Nicméně v dalších dvou klíčových mačích se Čechům nedařilo. Macháč s Pavláskem v sobotu podlehli Američanům Tayloru Fritzovi a Tommymu Paulovi 3:6, 4:6 a Muchová s Noskovou včera utržily debakl dvakrát 2:6 od Španělek Sary Sorribesové a Cristiny Bucsaové.

Karolína Muchová s Lindou Noskovou během zápasu o bronz.

„Dřív nám zápasy o třetí místo vyšly, teď máme dvě porážky,“ litoval Pála, že tenisté nezopakovali hry v Riu 2016, kde v ošemetném střetnutí o bronz slavili Petra Kvitová, Radek Štěpánek s Lucií Hradeckou v mixu i Barbora Strýcová a Lucie Šafářová v deblu, v němž porazily Hradeckou s Andreou Hlaváčkovou.

Nicméně ani jedna z nešťastných pařížských dvojic před turnajem rozhodně nepatřila mezi adepty na postup do semifinále. „Takže je velký úspěch, že se dostali tak daleko,“ zdůraznil Pála.

„Kája s Lindou spolu hrály poprvé, a i když se deblu moc nevěnují, tak vyhrály tři zápasy. Jen potom dostaly dvakrát lekci od týmů, které jsou sehrané, což bylo hrozně znát.“

Zkušený trenér a kapitán tak „bramborovým“ párům těžko mohl něco vyčítat. Na obou bylo poznat, jak moc prahnou po tom, aby si na krk prestižní ozdobu pověsily.

Pála si místo toho posteskl, že se až na pódium neprosadila jiná naděje. Barbora Krejčíková, jež vypadla ve čtvrtfinále dvouhry a se Siniakovou i mezi osmičkou v deblu. „Kvůli náročnému programu jí úplně došla šťáva, což hrozně ovlivnilo jak dvouhru, tak čtyřhru s Katkou,“ přiblížil Pála.

Ani Krejčíkovou však nelze z ničeho obviňovat, vždyť pouhé dva týdny před olympiádou ovládla Wimbledon. Přesto do Paříže dorazila a rvala se v obou soutěžích.

Barbora Krejčíková

I když čtvrtfinálový konec zlatého páru z Tokia K+S pochopitelně není uspokojivý výsledek, samotnou tenistku rmoutí rovněž čtvrtfinálová porážka s hratelnou Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou.

Že tenisté čelí na olympijských hrách vražednému programu, je nezpochybnitelné, obzvlášť pokud figurují ve více disciplínách. „Myslím, že tenis by klidně mohl začít dva dny před zahájením,“ zamýšlí se Pála. „Ale to by se všichni museli domluvit, aby nebyly jiné turnaje.“

A v tom je právě potíž.

Paralelně s olympiádou se totiž ve Washingtonu konala slušně dotovaná akce WTA a ATP 500, hned zítra startují „tisícovky“ v Kanadě.

„Úspěchem na olympiádě můžete strašně moc získat, ale přijdete o turnaje i body, a ještě máte drsný program,“ upozorňuje Pála. „Organizace ITF, ATP a WTA by se měly zamyslet a vyjít si vstříc.“

Přesto elitní čeští tenisté vyrazili hrdě reprezentovat do Paříže. A potvrdili, že jejich sport patří v tuzemsku mezi nejúspěšnější.

Což vyniká ještě víc v kontrastu s dosavadním trápením české olympijské výpravy. Navzdory tomu tenisté pomýšleli – a asi i měli – na víc.

„Tajně jsem doufal, že bychom mohli získat dvě medaile,“ přiznal Pála. „Ale i jedna je strašně cenná.“