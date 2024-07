ONLINE: Druhý zápas mistrů světa. Perušič a Schweiner hrají o osmifinále

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner bojují ve svém druhém olympijském klání. Stejně jako v prvním zápase pod Eiffelovkou jsou i tentokrát favorité. Vítězství s Rakušany Julianem Hörlem a Alexandrem Horstem by mistrům světa zajistilo přímý postup do osmifinále. Podaří se jim to? Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.