Medaile je pořád daleko, tuší čeští dříči. Mohou o ni hrát s Nadalem a Alcarazem

Na úvod pařížského soutěžení si poradili s pátým nasazeným párem Joe Salisbury, Neal Skupski 4:6, 6:3 a 10:8, v úterním osmifinále vyzráli na Nicoláse Jarryho a Alejandra Tabila poměrem 5:7, 7:6 a 10:4.

„Jsem rád, že jsme je porazili, máme další cenný skalp,“ těšil Macháče druhý triumf. „Oba jsou vynikající hráči, obzvlášť na antuce.“

Podobnost obou vítězství českých parťáků je zřejmá. Pokaždé museli zabrat po ztracené první sadě, přičemž dlouho čelili hrozbě konce.

S nebezpečnými chilskými protivníky v tiebreaku druhé sady dokonce prohrávali už 2:5.

„Ale Tomáš podával, což jsou vždycky dva zaručené body,“ popisoval Pavlásek s úsměvem, co je k obratu nastartovalo. „Říkali jsme si, že se musíme pořád soustředit na každý balon. Věděli jsme, že utkání bude hrozně těžké, protože oba soupeři jsou top singlisti a mají skvělé servisy. Ale pořád jsme věřili, že můžeme zápas otočit a vyhrát.“

Tomáš Macháč hraje deblové osmifinále po boku Adama Pavláska. (30. července 2024)

Což se jim po téměř dvou hodinách povedlo. Mohou tak vyhlížet boj o olympijské semifinále, do nějž se vrhnou ve středu proti nasazeným dvojkám Kevinu Krawietzovi a Timo Pützovi.

„Top deblisti, kteří spolu hrají nějakou dobu,“ charakterizoval německé protivníky Pavlásek. „Osobně si myslím, že nám to bude víc vyhovovat. Tím, že jsou debloví a Tom je hrozně silný od základní čáry, tak s ním podle mě nebudou chtít hrát kříže a budou se cpát na síť.“

„Teoreticky bychom mohli mít šance častěji, ale zase mají lepší pohyb a mění strany, což bude trochu něco jiného. Každopádně Tom tady hraje výborně a není důvod, proč bychom nemohli vyhrát.“

Pokud by uspěli, mezi posledními čtyřmi dvojicemi by mohli vyzvat hvězdné španělské duo Rafael Nadal, Carlos Alcaraz.

„To by bylo něco výjimečného,“ zasnil se Macháč. „Je to jejich první a nejspíš i poslední společný turnaj, takže by bylo fajn zahrát si proti nim o nějakou medaili. Ale ještě předtím máme strašně těžké soupeře.“

Se Zverevem zlobila raketa

Třiadvacetiletý reprezentant pár desítek minut před čtyřhrou absolvoval ještě druhé kolo singlu, na dvorci Philippa Chatriera v něm podlehl světové čtyřce Alexanderu Zverevovi 3:6 a 5:7.

„Jsem trochu zklamaný, ale o to větší radost mi udělala otočka v deblu,“ hodnotil svou vyrovnanou úterní bilanci.

Hvězdného Němce místy dokázal zatlačit, zejména ve druhé sadě s ním držel krok. Jenže od stavu 5:5 ztratil všech osm zbylých fiftýnů.

Tomáš Macháč v průběhu druhého kola olympijské dvouhry.

„Mrzí mě, že jsem nevyužil šance, abych se podíval do třetího setu. V něm bych mohl dostat 1:6, ale taky vyhrát 6:3.“

Při rozhovoru s českými novináři také vysvětlil, proč v úvodu druhého dějství několikrát debatoval s rozhodčí na umpiru a ukazoval si na raketu.

„Jak se udělalo vedro, potřeboval jsem rychle přeplést na tvrdší výplet. A celkem jim to trvalo,“ popisoval. „Normálně to zabere tak deset patnáct minut, ale přišlo mi, že už uběhla delší doba. Mrzelo mě to, protože jsem musel hrát s výpletem, jaký jsem nechtěl.“

A napůl žertem doplnil: „Dokonce jsem uvažoval, že bych si vzal medical time out, že mě bolí koleno.“

Nakonec se nového nástroje dočkal a hned šlo poznat, že Zverevovi čelí lépe.

Byť mu nakonec podlehl, následně si ve čtyřhře zajistil hodnotný postup do čtvrtfinále. Ve stejné fázi figuruje i v mixu s Kateřinou Siniakovou.

Ve středu tak bude mít hned dvojí příležitost podívat se do duelů o pařížské medaile.