Jak Pavlásek napálil Macháče, který líčil: Jdou po mně zle. Aspoň jsem se probral

Na olympijských hrách v Paříži si tak zahrají o stupně vítězů, v semifinále můžou narazit na Rafaela Nadala a Carlose Alcaraze.

„Že jsme jeden zápas od medaile? To zní pěkně, ale placka je pořád daleko,“ poznamenal Pavlásek, když totálně propocený dorazil do novinářské mixzóny. „Máme přinejhorším dva zápasy, abychom ji získali. I když k ní vede trnitá cesta, uděláme všechno pro to, abychom ji zvládli.“

S očekáváním budou sledovat večerní čtvrtfinále, v němž se zmínění hvězdní Španělé střetnou se čtvrtými nasazenými Američany Austinem Krajickem a Rajeevem Ramem. Právě s vítězi tohoto souboje reprezentanti zabojují o postup do finále.

„Uvidíme, kdo vyhraje, ale samozřejmě bychom chtěli hrát s Nadalem a Alcarazem,“ připustil Pavlásek. „Potkat se s nimi je snem každého, obzvlášť když oni spolu už asi nikdy nenastoupí. Sice by bylo lepší hrát s nimi až ve finále, ale taky jsme je mohli mít v prvním kole.“

Češi jsou každopádně rádi, že se mezi čtyři nejlepší páry olympijského deblu vůbec procpali. Pouť pavoukem rozhodně neměli snadnou, všechny tři dosavadní duely otáčeli po ztrátě první sady.

Ve středečním čtvrtfinále proti favorizovaným Němcům v úvodním dějství dokonce zažili i jeden poněkud divoký moment, kdy u základní čáry stojící Pavlásek napálil míč bekhendem přímo do Macháčovy pravé paže.

Tenisté Tomáš Macháč (vlevo) s Adamem Pavláskem ve čtvrtfinále čtyřhry na olympijských hrách v Paříži (31. července 2024)

„Docela mě to bolelo, ale aspoň jsem se probudil,“ smál se zasažený tenista situaci ze třetího gamu.

Podobný nástřel utrpěl letos v Paříži už podruhé, při mixu na Roland Garros dostal od Kateřiny Siniakové zásah dokonce do hlavy.

„Je pravda, že po mně jdou zle, já jim přitom nic špatného nedělám,“ culil se.

Při hodnocení zápasu vyzdvihl týmovost: „Soupeři hráli velice solidně, takže jsem rád, že jsme předvedli precizní a taktický výkon. Přesně takový, jaký jsme chtěli.“

Jelikož ho ještě ve středu večer čeká čtvrtfinále smíšené čtyřhry, z rozhovorů se brzy omluvil a vydal se odpočívat. Jeho spoluhráč Pavlásek se u diktafonů zdržel déle a dál popisoval klíčové okamžiky čtvrtfinálové přetahované.

„Nebylo by špatné, kdyby se super tiebreak hrál rovnou,“ vtipkoval v narážce na stoprocentní českou bilanci v této zkrácené variantě třetí sady.

Přiznal, že v pařížských deblech potřebuje čas, aby se dostal do optimální pohody: „Trošku mi trvá, než se rozkoukám na returnu. I v osmifinále jsem se cítil lépe až v druhém setu. Každopádně v semifinále už by bylo fajn, kdybych se chytnul dříve než v půlce druhého setu.“

Nicméně fakt, že Češi pokaždé ukořistili zrovna druhé dějství, jim dodává povzbuzení do rozhodující „rychlé smrti“ do deseti bodů.

„Psychickou výhodu to určitě přináší, i když maličkou,“ podotkl Pavlásek. „Jste lehce na koni, protože jste na pozitivnější vlně. Ale pořád se začíná od nuly a může se stát cokoliv.“

Ačkoli při pozápasových rozhovorech opakovaně chválí parťáka Macháče za skvělé představení od základní čáry a při servisu a returnu, v super tiebreaku proti německým turnajovým dvojkám se několika vynikajícími údery blýsknul i on sám.

A čemu to přičítá?

„Po konci prvního setu mi Tomáš Krupa (trenér Lindy Noskové, který je na hrách s českou výpravou) vždycky řekne pár poznatků. Nevím, jestli je nějaký šaman nebo něco takového, ale hned následující return, který mám, mi vždycky vyjde,“

I díky tomu už jsou Pavlásek s Macháčem jediný úspěch od zisku medaile, což by jim před turnajem připadalo jako krajně smělé přání. Sice si spolupráci párkrát osahali v Davis Cupu, ale v olympijské soutěži čelí mnohem ostřílenějším párům.

„Bojujeme za Česko, pro které se budeme snažit medaili vyhrát,“ ujišťují.