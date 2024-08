Radši prohrát v prvním kole. Macháč s Pavláskem končí s hořkostí i příslibem

Paříž (Od našeho zpravodaje) - Patnáct a půl hodiny poté, co na kurtu Philippa Chatriera získal zlato ze smíšené čtyřhry, se Tomáš Macháč na stejné místo vrátil. S Adamem Pavláskem nastoupil do utkání o bronz z mužského deblu, nicméně druhou medaili z pařížských her si nezajistil. Čeští tenisté nestačili na Američany Taylora Fritze a Tommyho Paula 3:6, 4:6, i když v závěru odvrátili šest mečbolů. Obsadili tak nepopulární čtvrté místo.