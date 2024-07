Olympijský matador Petřikov: Každé hry měly něco do sebe

„Asi se mi vybaví některé vzpomínky. A budu mít radost za celé české judo z toho, že Lukáš Krpálek bude jedním z vlajkonošů české výpravy. On i jeho trenér Lacina si to zaslouží,“ řekl pětašedesátiletý olympijský matador v předvečer slavnostního zahájení letošních her v Paříži.

U zahájení olympiády jste přímo byl šestkrát, které ve vás zanechalo největší dojem?

Každé mělo něco do sebe. Nejvíc asi člověku utkví to první, pro mě to bylo v Moskvě v roce 1980.

A která olympiáda ze sportovního hlediska?

Určitě Rio před osmi lety díky zlatu Lukáše Krpálka. Nezapomenutelný zážitek a ohromná radost za celé české judo.

Snímek z roku 1976, kdy Pavel Petřikov (vlevo) získal svůj první dorostenecký úspěch na mezinárodním turnaji.

Váš největší osobní zážitek?

Určitě Moskva ve chvíli, kdy jsem se šel prát o bronz s domácím Rusem. Turnaj probíhal v hokejové hale, v Moskvě tehdy bylo moc českých turistů a hodně jich bylo také v hale. Když se šlo na zápas, tak se muselo projít pod delší tribunou a pak vystoupat na vyvýšené tatami. Jak jsme šli pod těmi diváky, tak mě krajani povzbuzovali, slyšel jsem, ať mu dám, tehdy to tak bylo. Bohužel jsem pak v samotném zápase byl víc ve vzduchu než na zemi, tabule byla popsaná soupeřovými body, ale vydržel jsem až do konce a neprohrál před limitem. Prohrál jsem, ale lidé mi děkovali, na takové chvíle se nezapomíná.

Pak se vás jako aktivního judisty týkaly olympiády v Soulu 1988 a v Barceloně o čtyři roky později. Předtím jste asi prožíval obrovské zklamání při politickém bojkotu her v Los Angeles v roce 1984, mohl jste mít dokonce čtyři aktivní starty.

Bohužel. Tak to tehdy bylo a nemá cenu si s tím teď lámat moc hlavu. Pravdou je, že tehdy bych měl k medaili asi ještě blíž než v Moskvě. Byl jsem v ideálním věku, v dobré formě.

Během trenérské kariéry jste se na olympiádách nejvíce věnoval svému synovi. Pěkné vzpomínky?

Určitě, ale moje první trenérská olympiáda byla ještě bez něj. Hned čtyři roky po Barceloně, kde jsem se pral naposledy já, jsem měl v Atlantě v roce 1996 hned dva borceNováčka a Štusákovou-Coufalovou.

Se synem Pavlem jste byl na hrách dvakrát, ale mezitím také přišla zklamání.

Souhlasím. Byli jsme v Pekingu v roce 2008, jenomže o čtyři roky to nevyšlo. V olympijském mezidobí přišla změna pravidel, což Pavlovi moc nevyhovovalo, nakonec mu účast utekla o jediný bod a jediné místo. Škoda.

Nevyšlo ani loučení v Tokiu, kde se olympiáda měla konat v roce 2020, ale kvůli epidemii koronaviru byla o rok odložena. Tam už to nešlo?

Neměli jsme kvalifikaci špatně rozjetou, ale odložení nám moc nepomohlo. Hodně jsme si slibovali od evropského šampionátu v Praze, od toho se měla odvíjet naše další snaha. Bohužel šampionát nevyšel a už chyběla potřebné vůle a motivace. Do toho promluvil i zdravotní stav po letech ve vrcholovém sportu, takže přišel konec.

V Paříži bude mít české judo trojí zastoupení, jak vidíte české naděje na úspěch?

Dva zkušení borci Lukáš Krpálek a David Klammert to nebudou mít jednoduché. Olympijský turnaj je specifický, na rozdíl od mistrovství světa či Evropy zaváhání znamená stop na čtyři roky, mezitím přijde nová vlna borců.

Lukáš Krpálek bude obhajovat zlatou medaili, je prý ve výborné formě...

Musí se připravit na to, že to asi bude doslova hon na něj, všichni se na něj připravují. Věřím ale, že to zvládne.

Po dlouhých letech bude mít české judo zastoupení také v soutěži žen, vy jste ženy v minulosti také trénoval. Co tomu říkáte?

Mám z toho ohromnou radost a Renatu Zachovou považuji za černého koně její váhové kategorie. Uvidíme.