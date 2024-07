5. DEN NA OH: Tenisté zabojují o semifinále, Satková o první českou medaili

Pozornost českých fanoušků bude ve středu směřovat ke slalomářskému kanálu, kde by se do hry o medaile měla zapojit i kanoistka Satková. Turnajovými pavouky už došli daleko tenisté: Krejčíková ve dvouhře a dva deblové páry budou bojovat o postup do semifinále. Soutěžit bude také vlajkonoška české výpravy lukostřelkyně Horáčková, finále čeká cyklistku Miculyčovou. Veškeré dění sledujeme v online reportáži.