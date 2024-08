Boll se loučí bez medaile, němečtí stolní tenisté vypadli ve čtvrtfinále

Špicarův splněný sen. V Riu náhradník, Tokio těsně nevyšlo. V Paříži se dočkal

Vaires-sur-Marne (Od našeho zpravodaje) Když dorazil do olympijské vesnice, vydechl: Tak a je to tady. Konečně. „A pořád jsem jako Alenka v říši divů,“ usmál se Jakub Špicar. O závodění pod pěti kruhy vždycky snil. Do Ria 2016 sice...