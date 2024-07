Miliardy na čištění nestačí. Triatlonisty do špinavé Seiny zatím nepustí

Jako první měli do vody skočit v úterý dopoledne triatlonisté. Odstartovat měli v 8:00, ale organizátoři společně s triatlonovou federací informovali, že po vydatných deštích v pátek a v sobotu přesahují hodnoty znečištění na některých místech povolený limit. Závod proto odložili na středu po ženách, ty by měly začít v 8 hodin, muži pak od 10:45.

Triatlonisté ze zdravotních důvodů nemohli v Seině už předtím dva dny trénovat. Před úterním plánovaným závodem se situace sice zlepšila, ale ne dostatečně. Koncentrace enterokoků a bakterií E.coli je místy vyšší, než jsou limitní hodnoty.

„Opakujeme, že prioritou je zdraví sportovců,“ uvedl v prohlášení organizační výbor i vedení federace.

Jde jen o pokračování celého příběhu. O problémech se Seinou se hovoří už od roku 2015, kdy organizátoři oznámili, že by na ní chtěli pořádat olympijská klání.

Mělo jít o parádní podívanou, zážitek pro samotné sportovce. Kolem Seiny se nachází spousta pařížských dominant, organizátoři si rovněž libovali, že na rozdíl od jezer zde budou blíž i diváci. Jenže právě kvalita vody jim od začátku přidělává problémy.

Plavecké závody v Seině se konaly v rámci olympijských her v roce 1900 a v té době řeku v parných dnech využívali k ochlazení i místní obyvatelé.

OH Paříž 2024 - olympijské hry ve Francii. Zahajovací ceremoniál. Extravagantní Češi na Seině. (26. července 2024)

O třiadvacet let později ovšem vedení města kvůli zvýšenému pohybu lodí i znečištění vystavilo koupání zákaz.

Kvalita vody se s houstnoucí lodní dopravou ještě zhoršovala, a spolu s tím z ní mizely i ryby a další i živočišné druhy. Až v roce 2015 město přišlo s návrhem: Řeku vyčistíme. Bude se zde plavat na olympiádě!

17. července 2024

Do tohoto úkolu investovalo 1,4 miliardy eur (35,5 miliardy korun). Vybudovalo speciální nádrže na odpadní vody, renovovalo kanalizační strukturu v okolí či modernizovalo čistírny odpadních vod.

Dlouho se jim řeku sice uzpůsobit nedařilo a organizátoři museli zrušit řadu testovacích závodů. Před hrami se ale zdálo, že uspěli. V červenci si v ní zaplavala starostka metropole Anne Hidalgová a šéf organizačního výboru her Tony Estanguet.

„Voda je velmi, velmi dobrá. Trochu chladná, ale není to špatné,“ chválila si Hidalgová při výstupu.

Jenže nedávný dvoudenní déšť kvalitu vody opět posunul na úroveň, kdy se v ní plavat nedá.

A sportovci čekají.

V závodu triatlonistek, jenž se má odehrát ve středu, se má představit i Petra Kuříková. Smíšená štafeta by se poté měla uskutečnit 5. srpna. V Seině se mají ještě 8. a 9. srpna konat závody v dálkovém plavání, v nichž se představí i Martin Straka.

Tribuny podél Seiny už čekají na první diváky.

Pro případ, že by se kvalita vody v řece do té doby nezlepšila, pořadatelé vyčlenili tento pátek jako náhradní termín pro individuální závody v triatlonu, smíšená štafeta by se mohla přesunout až na 6. srpna.

V extrémním případě umožňují pravidla soutěžit v duatlonu bez plavecké části. Dálkoví plavci by se v případě přetrvávajících problémů přesunuli do Vaires-sur-Marne, kde se konají veslařské a kanoistické soutěže.

Naděje na závodění v Seině se však ještě organizátoři nevzdávají.