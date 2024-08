ONLINE: Přívratský střílí ve finále. Vleže se posouvá na čtvrté místo

Přívratský byl naopak poslední nad čarou.

„Mám velkou radost, že se mi podařilo postoupit, beru to do jisté míry jako úspěch, ale pořád mám za sebou teprve první půlku,“ řekl stříbrný z loňských Evropských her v Krakově ve stejné disciplíně. V nesmírně náročné kvalifikaci vyřadil 36 oponentů, sedm mu jich zbylo.

Jako správný perfekcionista našel ve svém vystoupení nedostatky, a to především vkleče, kde mu v kvalifikaci na obrazovce svítilo jen číslo 195. Pětkrát z dvaceti pokusů trefil devítku místo cílené desítky.

„Ani vám nemůžu odpovědět, co se mi honilo hlavou, protože by to nebylo slušné,“ říkal. Manko dohnal povedenou stojkou i ležkou a těší se na své první olympijské finále.

Třiadvacetiletý reprezentant má v Paříži poslední šanci na úspěch, se vzduchovkou neuspěl individuálně ani v týmu s Veronikou Blažíčkovou.

Finalisty čeká patnáct střel v každé poloze. Vleže, vkleče a ve stoji. Nejdřív se odstřílí celá poloha vleže i vkleče, třicet ran. Až v postoji se začne vypadávat. Po deseti střelách vypadnou dva nejhorší. A ve zbývajících pěti střelách vypadává vždy ten nejhorší, dokud se neurčí olympijský šampion a stříbrný střelec.