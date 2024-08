8. DEN OH: Tenisté mohou rozšířit sbírku, medaile si rozdělí i cyklisté

Druhou tenisovou medaili ve čtyřhře mohou přidat Tomáš Macháč a Adam Pavlásek, proti nimž stojí v souboji o bronz třetí nasazený pár: hvězdní Američané Taylor Fritz a Tommy Paul. Rozšíří Macháč svoji sbírku po pátečním zlatém úspěchu s Kateřinou Siniakovou?

Ještě předtím se fanoušci tenisu dozví jméno olympijské vítězky z dvojice adeptek Čeng Čchin-wen z Číny a Donna Vekičová z Chorvatska.

Na hraně postupu z kvalifikace skeetařů spočívá Jakub Tomeček. Po prvním dni, během kterého netrefil dva ze 75 terčů, drží sedmé místo, které je určeno prvnímu zklamanému. Na stejné pozici skončil Tomeček na hrách v Tokiu. V případě, že se posune výš, zastřílí si v 15:30 ve finále.

O totožnou metu usiluje v 30členné kvalifikaci skeetu i Barbora Šumová, kterou první várka 75 terčů teprve čeká.

V 11:00 vystartují na 272kilometrovou olympijskou trať cyklisté.

S klasikářským profilem bude zápolit i Mathias Vacek, který při svém prvním vystoupení v Paříži překvapil jedenáctým místem v časovce. „Rozhodně bych chtěl bojovat o medaili. Stát se může úplně cokoliv. Nelze nic předpovídat. Vím, že na to mám. A když budu takticky chytrý a nebudu plýtvat silami, tak můžu zabojovat o ty nejvyšší příčky,“ prohlásil sebevědomě dvaadvacetiletý reprezentant.

Český cyklista Mathias Vacek absolvuje olympijskou časovku.

Na triumf z časovky může navázat Belgičan Remco Evenepoel, domácí výprava věří Julianu Alaphilippovi. Obhájce tokijského zlata Ekvádorec Richard Carapaz nebyl nominován.

Do atletického programu zasáhnou tři čeští olympijští debutanti a jeden veterán.

Dopoledne proběhne kvalifikace skoku o tyči, ve které zabojují Matěj Ščerba a David Holý. K přímému postupu do finále, který pořadatelé stanovili na výšku 580 centimetrů, by si oba museli výrazně překonat osobní rekordy. Oběma talentovaným skokanům už se to ale letos povedlo, právě proto se olympiády účastní.

Ve večerním programu se pokusí na životní rozběh navázat sprinterka Karolína Maňasová. Dvacetiletá Češka si ve čtvrtek na stovce zlepšila o šest setin osobní rekord na hodnotu 11,11 a postoupila na čas do semifinále.

Sprinterka Karolína Maňasová (2. srpna 2024)

V kvalifikaci se skvěle prezentoval koulař Tomáš Staněk, který v pátek poslal náčiní do vzdálenosti 21,61 metru, o 14 centimetrů si vylepšil letošní maximum a druhým nejdelším pokusem postoupil do dnešního finále. Bronzový medailista z halového ME před dvěma lety bude při své třetí účasti pod pěti kruhy poprvé bojovat o medaili.

Svého olympijského čtvrtfinále by se měla krátce po poledni dočkat windsurfařka Kateřina Švíková, jejíž závod se v pátek v Marseille neuskutečnil. Olympijská debutantka v kvalifikační části skončila překvapivě šestá a má šanci na medaili.

K vodním slalomářům se upínaly české naděje na medaili, ty však vymizely neúspěchem Jiřího Prskavce ve čtvrtečním finále. Prskavec, Lukáš Rohan, Antonie Galušková a společně s nimi i Tereza Fišerová teď mají šanci ještě v novince olympijského programu – kajak krosu. Ten si už vyzkoušeli v pátek v rozřazovacích jízdách, to byli ale na trati ještě sami.

V prvním kole už se bude vyřazovat. Závodníci poměří síly v trojčlenných skupinách, z nichž dva nejrychlejší postupují do další fáze, která je na programu v neděli. Ani třetí v cíli ale ještě nemusí smutnit, jelikož se ještě dnes mohou zachránit v repasážích.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou po dvou porážkách v pátek zabraly a na třetí pokus ve skupině vyhrály. Zajistily si tím minimálně ještě jeden zápas, v předkole se večer pokusí prodrat do osmifinále.