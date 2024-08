Vyřazení beachvolejbalisti: Proti dezorientovaným se nám hraje lépe

Davide, po konci zápasu jste dlouho seděl na lavičce a koukal na tribuny. Co jste prožíval?

Schweiner: Měl jsem hodně smíšené emoce. Byl jsem zklamaný, protože vím, že jsme rozhodně nepředvedli maximum, které umíme zahrát. Je smutné, že jsme nenavázali na minulý rok, který byl extrémně dobrý. Ale tohle je sport, špička je vyrovnaná a pokud nejste Norové nebo Švédi, je to nahoru dolů.

Ve druhém setu nastal za stavu 9:10 možná zlomový moment, kdy nejprve přišel úspěšný blok Nizozemců a pak dvě podání do sítě, která se přehoupla. Je to tak?

Schweiner: Nizozemci podávali dobře celý zápas. Těch servisů, které se přehouply přes pásku bylo víc, jak na naší, tak i na jejich straně. O tom to nebylo. Byli konzistentnější po celý zápas, aniž by dělali příliš mnoho chyb, což nám se nepovedlo. A když jsme se je pokusili zatlačit, plynuly z toho chyby na podání, což rozhodlo.

Perušič: Souhlasím s parťákem.

Čím to bylo?

Schweiner: Příliš mnoho věcí hrálo roli…

Perušič: Jedna fakt nejde vypíchnout, sport je na téhle úrovni o detailech. Zápasy rozhodují dva tři čtyři body, které buď posbíráte, nebo neposbíráte. My jich po cestě příliš poztráceli. Mohlo to být nepřesnostmi taktického i technického rázu, nebo špatnými rozhodnutími v útoku, nepříliš důslednou obranou… Mix věcí, podali jsme prostě horší výkon ve všech možných aspektech hry.

S orientací v tom obřím prostoru už jste se neprali?

Schweiner: Už ne, možná ty první dva zápasy. Teď už jsme byli zvyklí.

Perušič: Paradoxně to byly ty, které jsme vyhráli. Proti dezorientovaným soupeřům se nám očividně hraje lépe… (úsměv). Podmínky byly stejné pro všechny a oba týmy, se kterými jsme prohráli, velmi dobře podávaly. Nehrála roli orientace v prostoru, ale to, že jsme se dostali pod tlak.

David Schweiner a Ondřej Perušič v osmifinále olympijského turnaje.

Mohlo hrát nějakou roli to, že jste do turnaje šli coby úřadující mistři světa?

Perušič: Možná v prvních dvou zápasech, kdy proti nám soupeři dost riskovali. Ale proti Nizozemcům nebo Brazilcům to roli nehraje. Všichni víme, že beachvolejbal je velmi podobný tenisu – nejlepší dvacítka je extrémně vyrovnaná. Soupeře to možná dostalo do střehu v tom smyslu, že předtím s námi tolik nepočítali.

Jak svou druhou olympiádu budete hodnotit?

Perušič: Pocity jsou smíšené. Na jednu stranu – zahrát si před takovou kulisou na nádherném místě před spoustou českých fanoušků je asi něco, co si přeje každý sportovec. Za to jsme vděční. Na tu druhou, nemá cenu zastírat, že jsme měli vyšší cíle než prohru v osmifinále. Nehráli jsme vyloženě tragicky nebo extrémně špatně, ale abychom se dostali do nejlepší osmičky, potřebovali bychom předvést víc. Něco nám ve hře scházelo.

Jak moc jiný je oproti ostatním turnajům ten olympijský?

Perušič: O dost. V mnoha ohledech. Pobyt v olympijské vesnici, formát turnaje, který je roztažený do dvou týdnů, jiný rytmus, než na jaký jsme zvyklí. A taky neuvěřitelná kulisa nebo zájem médií tady i doma v Česku. Olympijský turnaj výrazně zasahuje mimo sportovní bublinu, je sledován celou společností, což v beachvolejbale není úplně obvyklé.

S čím teď budete mít spojený pohled na Eiffelovu věž, když ji kdekoliv uvidíte?

Schweiner: Teď jsme možná hodně negativní, ale rozhodně jsou tu i pozitivní věci. Ne každému se poštěstí kvalifikovat se na olympiádu, ještě takhle blízko domova, kam přijedou rodiny, fanoušci, kamarádi. Pozitiva budou převládat, jen jsme teď hodně naštvaní na sebe a výkon, který jsme předvedli.