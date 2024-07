Proč tu Eiffelovku postavili takhle blízko? O prvním zápolení mistrů světa

Byl to pro ně vlastně první opravdový zápas na olympijských hrách.

Před třemi lety v Tokiu bylo totiž všechno, jen ne normální. Kvůli covidu o úvodní mač přišli a když se na písek dostali, na tribunách zase bylo pusto, prázdno. Že jde o olympijský turnaj, bylo znát jen díky všudypřítomným kruhům.

„Tohle byl fakt velký rozdíl. Z tohohle hlediska to pro nás byl první opravdový zážitek z toho, co to znamená hrát na olympiádě,“ popisoval Perušič.

Na tokijskou bezmoc si občas i tady vzpomněli.

V PRÁZDNÉM TOKIU. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner před třemi lety v zápase proti ruským světovým šampionům Olegu Krasilnikovi a Vjačeslavu Stojanovskému (31. července 2021).

Třeba při příjezdu do olympijské vesnice, nebo při každodenních činnostech, které jim v Tokiu byly povětšinou upřeny kvůli protiepidemickým opatřením.

„Ale dneska už jsme na to nemysleli. Soustředili jsme se na předzápasovou rutinu,“ povídal Perušič.

I kvůli jednomu vynechanému zápasu před třemi lety nakonec nepostoupili ze skupiny. Tentokrát k postupu udělali důležitý krok hned v prvním utkání v Paříži.

S kanadským párem Samuel Schachter, Daniel Dearing si poradili ve dvou setech 21:17 a 21:19.

„Jsem rád, že máme výhru, cenné body. Nezbývá než se zlepšit ve věcech, které jsme pokazili, a v pondělí třeba lehce potrénovat a soustředit se na další zápas,“ uvedl Schweiner.

Před tolika lidmi nikdy nehráli

Jejich těšení se na turnaj v Paříži probíhalo v několika vlnách.

„Nejprve, když potvrdili olympiádu v tomhle městě, pak když potvrdili to, že bude kurt stát pod Eiffelovkou…,“ vzpomínal Schweiner. „A pak se vám to všechno před zápasem zhmotní a je těžké se s tím vyrovnat. Odstranit emoce bylo obtížné, Kanaďané s tím taky bojovali. Je to tady fakt úžasné, beachvolejbal vyhrál suverénně nejlepší místo napříč sporty.“

To tedy, vždyť před takovou kulisou nikdy v kariéře nehráli.

Ani na mistrovství světa, ani na dalších velkých turnajích, kde jsou běžně tribuny třeba pro pět tisíc lidí. U Eiffelovy věže? Na zápas úřadujících mistrů světa dorazilo skoro třináct tisíc fanoušků.

„I proto chvíli trvalo, než jsme si na to zvykli, fanoušci byli skvělí, parádní atmosféra,“ uznal Perušič.

Hodně se prali i s orientací na kurtu, ostatně stejně jako všichni ostatní. Centrkurt je skutečně obrovský.

Pod Eiffelovou věží vstoupili do olympijského turnaje plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. V prvním utkání základní skupiny porazili favorité ve dvou setech kanadský pár Samuel Schachter - Daniel Dearing. (28. července 2024)

„Celý ten prostor kolem nás je hrozně velký proti tomu, kde normálně hrajeme. Pár bodů nám ještě bude trvat, než se s tím srovnáme, navíc se dost točil vítr,“ líčil Schweiner.

A co Železná lady, jak se Eiffelově věži přezdívá. Nepřekážela?

„Nevím, proč ji postavili takhle blízko,“ smál se Schweiner. „Ale ne, pořád jsme od ní zhruba 300 metrů, takže když hrajeme, fakt to vůbec nepoznáme. Musela by být hned vedle.“

Při zápolení v písku Eiffelovka vlastně není kvůli vysokým tribunám ze hřiště ani příliš vidět. Pokochat se jí mohli jen ve chvílích, kdy seděli na lavičce při oddechových časech.

Hrát blbě na začátku? Dobrá taktika

Jenže to je zase mohlo lehce rozptylovat něco jiného.

Hlasatel je totiž skoro při každé příležitosti představoval jako úřadující světové šampiony. To asi kdyby fanoušci na tribunách zapomněli…

„Od šampionátu si to oslovení oblíbili snad všichni pořadatelé, přestože s tím naše výkony moc nekorespondovaly. Moc to ale nevnímáme, i když jsou to věci, které vždycky rádi slyšíme,“ usmál se Perušič.

Oba se nicméně shodli, že i přes výhru nebyl ani první výkon na pařížské olympiádě hodný mistrů světa. K tomu prý bylo pořád ještě dost daleko.

„Co si budeme… Ale ani to vítězné mistrovství světa tehdy nezačínalo vůbec dobře. Když jsme naopak na jiných šampionátech hráli dobře od začátku, pak jsme vypadli a skončili sedmnáctí. Hrát blbě na začátku je, zdá se, dobrá taktika,“ smál se Schweiner.

Další zápas skupiny E je čeká ve středu s Rakušany Julianem Hörlem a Alexanderem Horstem. A tentokrát ráno od devíti hodin. „Bude to hodně nepříjemné. Na snídani půjdeme před šestou, ještě před ní se možná před českým barákem rozběháme, dáme aktivaci. Ale bude to hodně natěsnané, abychom nemuseli vstávat ve čtyři ráno,“ prozradil Schweiner.

A Perušič s úsměvem dodal: „A poslední skupinový zápas pro změnu hrajeme v devět večer… Organizátoři nám dali lukrativní časy.“