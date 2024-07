Budíček před pátou a rychlý proces s Rakušany. A teď brazilský Gott

O první místo ve skupině si zahrají v pátek večer s Brazilci Evandrem a Arthurem.

Tedy muži, kteří je ve skupině porazili na loňském mistrovství světa. Byla to jediná porážka na turnaji, který pak čeští volejbalisté ovládli.

Jak se vám vstávalo?

Schweiner: Hrozně. (smích) Fakt to bylo příšerné, budíček v 4.45. S Perunem jsme měli podobný výraz, když jsme se na sebe podívali. Každý jsme si rozsvítili lampičku, jestli to je jako ono… Po včerejšku bylo ve vesnici navíc vedro, spánek mohl být lepší.

Dá se ve vesnici vlastně nějak zchladit?

Schweiner: Včera večer to byla tak velká výheň, že jsme na chvilku zapnuli větrák, ale na noc byl vypnutý. Spali jsme s co nejméně oblečením a stejně si myslím, že nám po zádech tekl čůrek potu. Dneska to už bude lepší, je lepší počasí, vyvětráme. Na to, že ve vesnici není klimatizace, bych to čekal horší. Asi Francouzi dobře zaizolovali.

A vám se brzký budíček vyplatil.

Schweiner: Jsem neuvěřitelně rád, že se brzká rozcvička v posilovně vyplatila, že jsme byli, nechci říct úplně připraveni na zápas, protože stále máme co zlepšovat, ale odnášíme si výhru 2:0, což je nesmírně důležité do dalšího vývoje turnaje. Teď nás čekají Brazilci o první místo ve skupině.

Už jste si na obrovský kurt pod Eiffelovkou zvykli?

Perušič: Myslím, že ano. Nepřesnosti na začátku prvního setu nebyly dané novým prostředním nebo zvykáním si, spíš nešikovností v mém podání. Uvidíme, jak to bude vypadat s Brazilci pod nočním osvětlením, noční zápasy jsou přece jen trochu jiné. Možná si zkusíme domluvit i lehký trénink, abychom si na to zvykli. Dneska to šlo a snad to i ve druhém setu bylo vidět.

U Rakušanů bylo vidět, že se často prali sami se sebou.

Schweiner: To i my. Oni dobře tlačili servis, podávali tam, kam měli, ale na konci Alex Horst až příliš riskoval. Nakupili příliš mnoho chyb a zápas nám dost ulehčili. I když jsme taky byli nervózní, když jsme se o každý bod tahali. Nebylo jednoduché s nimi hrát, ale těch pár nevynucených chyb do autu nám dost pomohlo.

Teď vás čekají Brazilci, kteří vás loni porazili ve skupině na mistrovství světa, které jste pak vyhráli. Motivace vrátit jim porážku?

Perušič: Jsme v dobré pozici, protože když vyhrajeme, ovládneme celou skupinu a budeme mít zajímavou pozici do play off. Když prohrajeme, můžeme minimálně do dalšího zápasu tvrdit, že každý dobrý turnaj začíná porážkou s Brazilci. (úsměv) To je samozřejmě myšleno v nadsázce. Bude to velmi těžký soupeř.

Čím jsou tak nepříjemní?

Perušič: Je to tým, který se dal dohromady krátce před začátkem olympijské kvalifikace a je vidět, že se rok od roku více sehrávají, jejich hra je přesnější, neustále se zlepšují. Vyšší z nich Evandro je, tuším, od roku 2017 vyhlašován nejlépe podávajícím hráčem na tour. Začíná to trochu připomínat Karla Gotta na Slavících.

Takže bude hodně záležet, jak mu servis půjde?

Perušič: Ano, je to vždy loterie. Musíme se na to hodně zaměřit a být připraveni, že budeme pod velkým tlakem. Že se budeme muset popasovat s těžkými situacemi po nějakém horším příjmu, horší nahrávce. To je něco, s čím musíme počítat. Na druhou stranu, ten jejich první zápas proti Rakušanům tady taky nebyl bůhvíjak oslnivý. I na nich je znát, že si na atmosféru na centrkurtu musí zvyknout. Bude to padesát na padesát, šance máme vyrovnané.

Do zápasu každopádně půjdete se dvěma výhrami bez ztráty setu. Roli favoritů jste zatím na olympijském turnaji zvládli.

Schweiner: Což je hodně důležité pro hlavu i pro naše síly, že jsme nehráli žádný tie-break. I nás to trochu překvapilo. Věděli jsme, že ty první dva týmy bychom měli porazit, že jsme papírově silnější, ale s tímhle vědomím se nehraje úplně jednoduše, protože si člověk sám na sebe vytváří nějaký tlak. O to víc jsem rád, že jsme to zvládli.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner bojují v olympijském klání. (31. července 2024)

Na kurtu byli dost slyšet i čeští fanoušci.

Schweiner: Paříž je blízko a popularita beache hodně roste. Myslím, že je to hlavně díky holkám, už Maki a Kiki od Londýna. Všechny týmy, které od té doby hrajou, stojí za popularizací našeho sportu. Jestli jsme i my přispěli alespoň nějakým dílem, tak jsem taky rád, protože českých vlajek bylo vidět opravdu hodně.

Přišel se na vás podívat i dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. Vy plánujete jít někomu zafandit?

Perušič: Určitě rádi přijdeme podpořit české sportovce. Během turnaje jsme ale limitovaní tréninky, programem, odpočinkem. Ale určitě se chystáme. Moc si vážíme toho, že nám přišli zafandit a doufáme, že dostaneme šanci jim to oplatit.

A teď bude odpolední šlofíček?

Perušič: Určitě. Odpolední šlofíček je rozhodně v plánu, protože spánek nebyl rozhodně kvalitní. Dokud se dalo spát, tak bylo vedro. Jakmile se ochladilo, my jsme vstávali. V našem věku už je odpolední šlofíček skoro povinností. Teď pozdravíme rodiny, chvíli s nimi strávíme a pak se přesuneme do vesnice a bude na programu odpočinek.