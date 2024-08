OBRAZEM: Když nová atrakce září. Paříž si zamilovala balon s fiktivním ohněm

Hrnou se za ním tisíce zvědavců. Přes den i po západu slunce, kdy se svítivý balon vznáší do vzduchu. Ač s sebou nenese pravý olympijský oheň, jak se na první dobrou tváří, lidem v Paříži to nevadí. Symbol letošních her je dokonce uhranul natolik, že kvůli němu hromadně podepisují petici. Z krátkodobé atrakce se tak možná stane trvalá památka.