Bulharský vzpěrač Nasar pokořil na cestě za zlatem dva světové rekordy

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Vzpírání Muži:

Do 89 kg: 1. Nasar (Bulh.) 404 kg - světový rekord (trh 180 + nadhoz 224 - světový rekord), 2. López (Kol.) 390 (180+210), 3. Pizzolato (It.) 384 (172+212), 4. Robu (Mold.) 383 (175+208), 5. Džavádí (Írán) 372 (168+204), 6. Ju Tong-ču (Korea) 371 (168+203). 19:30 do 71 kg ženy.