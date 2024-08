Japonská zápasnice Fudžinamiová vyhrála už 137 zápasů v řadě, i ten zlatý

Olympijskou šampionkou mezi zápasnicemi ve váhové kategorii do 53 kilogramů se v Paříži stala mladá Japonka Akari Fudžinamiová. V řecko-římském stylu mužů v kategorii do 87 kg triumfoval Bulhar Semjon Novikov, kategorii do 67 kg vyhrál Sajíd Esmajílí z Íránu.