Roland Garros obsadily kruhy. Medaili chtějí Djokovič i nejsledovanější pár her

Přestože pánové a dámy s raketami soustředí hlavní pozornost na grandslamy, obzvlášť pařížské soupeření pod pěti kruhy je láká.

Na kurtech poblíž Buloňského lesíku totiž každoročně podstupují nejprestižnější antukovou dřinu, její letošní vydání zahájili přesně před dvěma měsíci.

A teď jsou Djokovič, Nadal, Alcaraz a další esa zpět.

Nicméně důvěrně známé prostředí je vítá v trochu jiném hávu.

Možná nejsledovanější pár celých her

Jistě, kurty jsou pořád posypané jemnou cihlovou drtí, stejně tak hlavní dva stadiony stále přitahují pohled svou robustností.

Ale zmizely reklamy turnajových sponzorů, které vystřídaly všudypřítomné propletené kruhy a nápisy Paris 2024.

Olympijské plakáty v růžové a modré barvě tvoří k oranžovým dvorcům příjemný kontrast, útulné prostředí mírně nabourávají snad jen růžové cedule, které na každém kroku ukazují směr, kudy dál.

„Areál je jiný. Je tady strašně málo lidí, což je trochu zvláštní, ale celkově mám příjemné dojmy,“ popsala ve čtvrtek Karolína Muchová, první z českých tenistek, která do Paříže přicestovala.

Nejde tedy o takové pozdvižení, jako když v roce 2012 olympiáda zavítala do Wimbledonu, kde nabourala tradici bílého zápasového oblečení. V Paříži jsou tenisté rádi, že našli osvědčené zázemí.

„Je fajn, že prostory známe. Vím, kam si jít odpočinout, cítím se tady dobře,“ pokračuje Muchová, loňská finalistka zdejšího grandslamu.

A například zmínění Djokovič a Nadal mají turnaj, který začne v sobotu, v hledáčku už dlouho.

Majitel rekordních 24 grandslamů na něm touží odmazat poslední počin, který mu ve sbírce chybí, tedy olympijské zlato.

„V Srbsku je ikona a možnost reprezentovat svou zemi na tak globální akci pro něj hodně znamená,“ soudí jeho někdejší trenér, sám bývalý elitní tenista a expert stanice Eurosport Boris Becker.

„Novak od začátku roku jasně říká, že olympiáda v Paříži je pro něj hlavní prioritou. Každý grandslam bere seriózně, ale vyhrát olympijské zlato je unikátní úspěch. Jelikož má všechny ostatní, je přirozené, že se soustředí na tento cíl.“

Levoruký Španěl zase na zdejším grandslamu dobyl neuvěřitelných 14 pohárů a svou nejspíš poslední sezonu by rád ozdobil hodnotným pódiovým umístěním. Byť se ve čtvrtek večer objevily zprávy, že kvůli zdravotním problémům možná vynechá singl a bude se soustředit jen na čtyřhru, vzhledem ke svým antukovým schopnostem bude škodit v jakékoli disciplíně.

A los si s Nadalem a Djokovičem, dvěma tenisovými velmistry, povážlivě zalaškoval: pokud oba zvládnou úvodní překážku, ve druhém kole půjdou proti sobě.

V tom případě by se postarali o jeden z nejvýznamnějších momentů celých pařížských her.

JDEME NA TO. Rafael Nadal (vpravo) a Carlos Alcaraz při tréninku v Paříži.

Dalším lákadlem bude unikátní spojení Nadala a Alcaraze ve čtyřhře. Loučící se legenda se dá dohromady s o 17 let mladším nástupcem, který už získal čtyři grandslamy a míří k podobnému věhlasu.

„Myslím, že to může být nejsledovanější partnerství celé olympiády,“ tvrdí Becker. „Nechci se dotknout ostatních sportů, ale možná jen americký basketbalový Dream Team poutá takovou pozornost jako debl Nadal, Alcaraz. Je to fantastické spojení, které vstoupí do historie. Myslím, že se na ně budou dívat všichni.“

Češi dorazili zatím jen dva

Tenisové soutěže budou atraktivní i z českého pohledu, neboť národní výpravě pravidelně dodávají medaile. Ze sedmičlenné skvadry jsou v Paříži zatím jen Muchová, jež přicestovala v úterý, a Tomáš Macháč, který dorazil ve čtvrtek večer.

Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Jakub Menšík i Adam Pavlásek do poslední chvíle hrají turnaje WTA a ATP.

V tom je olympiáda pro tenisty jiná, na rozdíl od většiny ostatních sportovců na ni nesměřují úsilí celého čtyřletého cyklu.

To ovšem neznamená, že by k ní přistupovali vlažně. Naopak, pro mnohé představuje vítané zpestření v jinak individuálním sportu.

„Pro mě je reprezentovat Česko nejvíc,“ říká i Muchová.

O ambicích Djokoviče, Alcaraze i Nadala už víte, ve dvouhře žen se chce blýsknout Iga Šwiateková, s kariérou se v Paříži loučí Andy Murray a Angelique Kerberová.

Necelé dva týdny po Wimbledonu se tak mnohé hvězdy znovu přeorientovaly na antuku. S vědomím, že hned po olympiádě vyrazí do zámoří na betony.

Kdo si s sebou poveze hodnotné medaile?