Neúcta k olympiádě? Proč se tenisté (ne)dobrovolně točí v šíleném tornádu

V tomto kontrastu se může zdát, že tenisté olympijské hry poněkud odbývají. Přicestovat takhle narychlo jistě není ideální příprava.

Nicméně při bližším pohledu do tajů sportu odhalíte, že věční kočovníci po světě mají hektický režim neustále. A že i když pozornost zpravidla upínají ke grandslamům, olympiáda pro ně má kouzlo.

„Vím, že české tenistky, které získaly medaili, si jí nesmírně vážily,“ prozrazuje Petr Pála, šéf výpravy českých bojovníků a bojovnic v Paříži. „Jen jim olympiáda letos tolik nezapadá do kalendáře.“

Začátek sportovního svátku, navíc na antuce, pouhé dva týdny po konci travnatého Wimbledonu, se dá s nadsázkou přirovnat k podobnému přechodu, jako kdyby se Perušič a Schweiner museli přeorientovávat z halového šestkového volejbalu na plážový.

Tato vražedná termínová kolize – za kterou nemůžete nikoho vinit, protože obě akce mají dlouho dopředu stanovený pevný harmonogram – donutila mnohé tenisty, aby do poslední chvíle naháněli zápasovou praxi na oranžových kurtech.

Krejčíková s Kateřinou Siniakovou i Jakub Menšík se tak ještě v pátek potili na individuálních turnajích a v neděli už zápolili na hrách.

Pohled z tribuny na jeden z kurtů tenisového areálu.

Ještě větší extrém zažili Ital Musetti a Argentinec Cerúndolo, kteří v sobotu v jedenáct večer dohráli finále v chorvatském Umagu a v neděli odpoledne už se taktéž proháněli po pařížských dvorcích.

„Myslím, že je to trošku neúcta k olympijským hrám, že v dějišti nemůžeme být týden před nimi, abychom si je trošku užili,“ posteskla si Linda Nosková, jež ve čtvrtek padla v semifinále turnaje v Praze a v neděli v Paříži prohrála první kolo.

Nutno dodat, že start na domácím podniku si zvolila sama. Jelikož obhajovala loňské finále, ocitla se ve složité pozici. Chystat se na olympiádu, nebo vyrazit na známou akci se slabší konkurencí?

Jelikož se věnuje celoročnímu sportu, v němž skoro každý týden musíte nahánět body (a také prize money), zvolila podobně jako mnozí jiní radši ostrá utkání.

Linda Nosková v prvním kole olympijského turnaje v Paříži.

„My tenisté jsme na nabitý program zvyklí,“ doplnila. „Ostatní sportovci se na olympiádu připravují klidně celé čtyři roky, doufají, že na ní předvedou co nejlepší výkon. Neříkám, že my taky ne, ale máme to trochu chaotičtější.“

Několik zajímavých položek do cestopisu v uplynulých dnech nasbíral i Menšík, stačí se podívat na data a místa jeho posledních zápasů.

1. července Wimbledon v Londýně.

16. americký New Port.

22. až 26. chorvatský Umag.

A 28. Paříž.

„Je to fakt šílené, člověk je pořád v tornádu, ve kterém se nemůže zastavit,“ připouští. „Ani nevím, co se dělo předcházející den. Je důležité žít tady a teď a dělat to nejlepší v daný moment.“

Last minute příjezd přitom nemusí být vždy na škodu. Stačí vzpomenout na Krejčíkovou, jež v květnu 2021 ovládla menší podnik ve Štrasburku, načež o dva dny později už vstupovala do Roland Garros, které si posléze podmanila.

V neděli ve stejném areálu zdárně vstoupila do olympijského turnaje, Španělku Sorribesovou přemohla ve třech setech.

„Turnajů máme hrozně moc a pořád se jede,“ poznamenala úřadující wimbledonská šampionka k tématu pozdního příletu do Paříže.

Dodala, že ona sama chtěla v Praze nastoupit, aby se ukázala českému publiku, navíc byly domluvené se Siniakovou, že se nabudí na obhajobu olympijského zlata v deblu.

Barbora Krejčíková si podává ruku se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Je jasné, že tenisté neberou hry tak posvátně jako plavci či atleti. Dokazuje to i vysoký počet omluvenek, které turnaj poznamenaly. Některé dorazily na poslední chvíli.

Nicméně například Rafael Nadal či Novak Djokovič, jejichž souboj ve druhém kole bude vrcholem pondělního programu, se k soupeření pod národní vlajkou hrdě hlásí.

A pro představu, jak je tenisový život v jistých směrech nemilosrdný, vězte, že dva dny po konci olympiády začínají turnaje nejvyšší kategorie ATP a WTA 1000, které tvoří jednu z povinných položek pro světový žebříček.

Hrají se v Kanadě.