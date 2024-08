Osmnáctiletá Mártonová je první maďarskou olympijskou vítězkou v taekwondu

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Taekwondo Muži:

Do 80 kg: 1. Katúsí (Tun.), 2. Barchordarí (Írán), 3. Hrnic (Dán.) a Alessio (It.), 5. So Kjon-u (Korea) a Nickolas (USA). Ženy:

Do 67 kg: 1. Mártonová (Maď.), 2. Perišičová (Srb.), 3. Chaariová (Belg.) a Teachoutová (USA), 5. Sung Ťie (Čína) a Sobirjonovová (Uzb.).