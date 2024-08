Nizozemsko slaví pozemkářský double, po mužích ovládly turnaj i ženy

Muži v pátek slavili titul po totožném výsledku s Němci a od přidání ženského turnaje do programu her v roce 1980 se stalo poprvé, že by oba tituly získaly výběry jedné země. Bronz v ženské soutěži vybojovala Argentina po výhře nad Belgií rovněž v nájezdech.

Nizozemské hokejistky přidaly olympijské prvenství k aktuálním titulům mistryň světa i Evropy. Pod pěti kruhy byly ve finále pošesté za sebou, jen v letech 2004 a 2016 se musely spokojit se stříbrem. Celkově popáté se staly šampionkami po obratu ve finálovém duelu. Číňanky po poločase vedly, ale po změně stran vyrovnala Yibbi Jansenová. Hrdinkou rozstřelu byla brankářka Anne Veenendaalová, jež zlikvidovala tři ze čtyř nájezdů.

Čínský tým dovedla do finále australská trenérka Alyson Annanová, jež stála za triumfem nizozemských barev před třemi lety. Její současný tým ziskem stříbra vyrovnal maximum, na které Číňanky dosáhly v Pekingu 2008 rovněž po finálové porážce s Nizozemskem.

Zápas o bronz dospěl do nájezdů poté, co po šedesáti minutách skončil 2:2. Argentinská brankářka Cristina Cosentinová zlikvidovala v rozstřelu dva pokusy Belgičanek a rozhodující nájezd na 3:1 proměnila Sofía Cairóová. Argentina získala šestou olympijskou medaili a druhou za sebou po stříbru z Tokia, belgické ženy navzdory nejlepšímu výsledku v historii na premiérový cenný kov stále čekají.