Marchand získal v Paříži čtvrté plavecké zlato a vstoupil mezi legendy

Dvaadvacetiletý Marchand už v Paříži vyhrál delší polohový závod na 400 metrů, za jediný večer pak přidal dvě zlata z motýlkářské i prsařské dvoustovky.

Ve finále krátké polohovky, z níž má dva tituly mistra světa, za sebou o více než sekundu nechal medailisty z Tokia Brita Duncana Scotta a tehdejšího čínského vítěze Wang Šuna.

Zaplněnou La Défense Arenu opět uvedl do extáze a jásajícím fanouškům, mezi nimiž byl i prezident Emmanuel Macron, triumfálně ukázal čtyři vztyčené prsty. „Je to neuvěřitelné, byl to další naprosto kouzelný závod. Nějaká energie mi ještě vydržela, asi s ní přece jenom umím trochu hospodařit,“ radoval se v televizním rozhovoru. Ve čtvrtek přitom přiznal, že má těžké nohy a špatně spí.

Diváci byli ve varu už po prvním finále, neboť Florent Manaudou získal na čtvrtých hrách za sebou medaili na 50 metrů volný způsob. Vítěz z Londýna 2012 a stříbrný z obou dalších olympiád byl tentokrát třetí, zvítězil loňský mistr světa Cameron McEvoy z Austrálie.

Druhý se ztrátou pěti setin dohmátl na nejkratší olympijské trati Brit Benjamin Proud, v 29 letech nejmladší z medailistů. Vítěznému McEvoyovi je třicet, Manaudou je ještě o tři roky starší. Americký obhájce Caeleb Dressel byl až šestý a deváté olympijské zlato nepřidal.

Australanka Kaylee McKeownová stejně jako v Tokiu ovládla obě znakařské tratě. Světová rekordmanka vyhrála i dvoustovku, Američanka Regan Smithová má v Paříži třetí stříbro a celkově z olympijských her už páté.