Francouzští házenkáři se na olympiádě na čtvrtý pokus dočkali výhry

Francouzský výběr po prohrách s již jistě postupujícími mistry světa Dány a Nory měl dosud na kontě pouze bod za remízu s Egyptem. V zápase o naději vyhrál domácí tým nad Argentinou první poločas o sedm branek, druhá třicetiminutovka už dopadla nerozhodně. Osmi góly táhl Francii za první výhrou Hugo Descat.

„Bylo to už dlouho, co jsme nevyhráli zápas, věčnost. Ale našli jsme způsob, jak se odrazit a to dnes bylo klíčové. Všechno ještě není dokonalé, ale je tam agresivita a byli jsme silní v obraně,“ řekl za francouzský tým Nedim Remili. „Konečně. Ještě nehrajeme, jak umíme, ale lepšíme se a to je nejdůležitější,“ prohlásil autor tří branek Dika Nem.

V posledním kole čeká tým, který na posledních čtyřech olympiádách hrál finále a třikrát v něm zvítězil, přímý souboj o postup s Maďarskem, které dosud také uspělo jen s Argentinou.

Ve skupině A si zajistili postup po třetí výhře Němci. Čtvrtý tým z letošního ME udolal 33:31 bronzové medailisty z MS Španěly a napravil předchozí nečekaný neúspěch s Chorvaty. Hrdinou zápasu byl brankář David Späth, který vedle řady zákroků skvěle zabránil deset sekund před koncem vyrovnání. Osmi góly dovedl Němce k výhře Renars Uscins.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Házená – muži Skupina A:

Švédsko - Chorvatsko 38:27 (18:15)

Německo - Španělsko 33:31 (20:18) 19:00 Japonsko - Slovinsko. Skupina B:

Dánsko - Maďarsko 28:25 (16:14)

Francie - Argentina 28:21 (15:8) 21:00 Norsko - Egypt.

Tabulka skupiny A

1. Německo 4 3 0 1 126:115 6 2. Švédsko 4 2 0 2 118:112 4 3. Slovinsko 3 2 0 1 82:78 4 4. Španělsko 4 2 0 2 119:117 4 5. Chorvatsko 4 2 0 2 117:124 4 6. Japonsko 3 0 0 3 88:104 0

Tabulka skupiny B