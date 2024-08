V golfu před finále vedou Metrauxová a Koová, Spilková poskočila na 32. místo

Sára Kousková prožívá opačný trend, tentokrát potřebovala už 79 ran a klesla na 54. příčku mezi šedesátkou účastnic.

Davidson Spilkové se ve třetím kole povedla čtyři birdie proti dvěma bogey a posunula se pořadím z páté desítky. Jen jedenáct hráček si na hřišti National nedaleko Paříže vedlo lépe. S 220 údery má dlouholetá česká jednička ztrátu 13 ran na vedoucí duo.

„Dneska jsem do toho hodně podobně naskočila (jako ve čtvrtek), měla jsem hodně podobné flow. Byly jamky, které jsem zachraňovala, ale to k tomu hřišti patří. Chci zůstat trpělivá, to je nejvíc potřeba, a zároveň aby tam spadly nějaké paty. Myslím, že to flow může být ještě lepší,“ řekla Davidson Spilková České televizi před sobotním vyvrcholením turnaje.

Kouskové se naproti tomu po slušném prvním kole se 73 ranami hra rozpadla. Nezopakovala ani čtvrtečních 77 úderů, poté co zabodovala jen na dvou jamkách a na dalších devíti zapsala bogey.

Davidson Spilková zahrála lépe i než Metrauxová (71), jež se dopustila čtyř bogey, z toho tří na druhé devítce. Průběžné vedení ale zachránila eaglem na závěrečné osmnáctce. Míček dostala do jamky místo předepsaných pěti ran na tři. Koová proti Švýcarce zvládla den o tři údery lépe a přihlásila se do boje o třetí olympijskou medaili. Sedmadvacetiletá rodačka z Jižní Koreje a vítězka dvou majorů má už stříbro z Ria de Janeiro a bronz z Tokia.

Vedoucí dvojice má náskok dvou ran na duo pronásledovatelek Rose Zhangovou z USA a Miju Jamašitaovou z Japonska. Obhájkyně prvenství Nelly Kordová po úvodním kole odehraném v paru hřiště zaznamenala podruhé za sebou 70 ran. Před finále turnaje se americká světová jednička dělí o sedmé místo s mankem pěti ran.