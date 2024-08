Jídlo, pět krav či kolonoskopie. O netradičních olympijských odměnách

Před pár dny dorazil z olympijských her v Paříži domů. Po dvou gymnastických zlatech se Filipínec Carlos Yulo stal obrovskou personou a v jeho rodné Manile ho vítaly davy. Když veselí pominulo, Yulo se mohl ponořit do sčítání odměn, které si svými výkony vysloužil. Sláva? Peníze? Jistě. Ale těmi to jen začíná.