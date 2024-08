Australské basketbalistky zdrtily Srbky. Jacksonová pomýšlí na pátou medaili

Australanky na předchozích dvou hrách čtvrtfinále nezvládly - v roce 2016 právě se Srbkami - a skončila jejich série pěti medailových umístění.

Pomsta za muže Výběry Austrálie a Srbska na sebe narazily i ve čtvrtfinále mužského basketbalového turnaje. Patty Mills, Josh Giddey a spol. však nevyužili náskok 24 bodů a celku kolem Nikoly Jokiče v prodloužení podlehli 90:95.

Bronzový tým z předloňského mistrovství světa v Paříži po úvodní nečekané porážce od Nigérie vyhrál potřetí za sebou a zápas od začátku kontroloval. Jeho nejlepší střelkyní byla Alanna Smithová s 22 body, k tomu přidala i 13 doskoků. Cayla Georgeová s Jade Melbourneovou zajistily po 18 bodech.

Čtyřmi body přispěla k postupu i opora USK Praha Ezi Magbegorová.

V australském celku figuruje i třiačtyřicetiletá pivotka Lauren Jacksonová, jež je majitelkou čtyř olympijských medailí. Tu první slavila už v Sydney 2000. K basketbalu se po několikaleté pauze vrátila, aby pomohla týmu na předloňském domácím mistrovství světa a letos k olympijské účasti.

S Nigérií by se mohly Australanky znovu potkat v semifinále, to by ale historicky první africký tým v ženské i mužské kategorii, který kdy postoupil do čtvrtfinále OH, musel ve druhém čtvrtfinále ukončit dlouholetou neporazitelnost výběru USA. Američanky vyhrály pod pěti kruhy už 58 zápasů za sebou a usilují o osmé zlato v řadě.

V druhé části pavouka se ve středu utkají Španělsko s Belgií a Německo s Francií.