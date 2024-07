Osm dní do startu her. V Paříži se otevřela olympijská vesnice

Osm dní před začátkem olympijských her se ve čtvrtek ráno v Paříži oficiálně otevřela olympijská vesnice. Během dne do ní podle organizátorů dorazí několik stovek sportovců.

Až oslaví na konci září Lucie Hlaváčková devatenácté narozeniny, bude už mít za sebou zkušenost z olympijských her. Nadějná česká pětibojařka se v dospělé kategorii teprve rozkoukává a start v Paříži...

Žíněnka je posvátné místo, říká Krpálek. Trash talk? V judu neexistuje

Jen co dorazí do haly Rokytka, kde zazdil i jednu ze svých mnoha medailí, při příchodu do tělocvičny se ukloní. Pak znovu při vstupu na žíněnku, následně trenérovi, svým soupeřům a pochopitelně i...