ONLINE: Krejčíková bojuje o olympijské semifinále, hrají i Macháč s Pavláskem

Ve dvou předchozích zápasech v Paříži vždy ztratili první set a utkání museli dotahovat ve zrádném super tiebreaku. Pokaždé však Macháč s Pavláskem uspěli a na olympijském turnaji se probojovali už do čtvrtfinále. V něm hrají proti druhému nasazenému páru Kevin Krawietz, Tim Pütz z Německa.

„Top deblisti, kteří spolu hrají nějakou dobu,“ všiml si deblový specialista Pavlásek. „My bychom teoreticky mohli mít šance častěji, ale oni zase mají lepší pohyb a mění strany, což bude trochu něco jiného. Každopádně Tom tady hraje výborně a není důvod, proč bychom nemohli vyhrát.“

Pokud by české duo do semifinále postoupilo, v případě úspěchu Carlose Alcaraze s Rafaelem Nadalem by mohli vyzvat právě španělský pár. Ten se představí ve večerním programu na centrkurtu proti americké dvojici Austin Krajicek, Rajeev Ram.

Další šichta pro Krejčíkovou

V úterý odehrála osmifinálový zápas ve 37 stupních, po něm zvládla i první kolo čtyřhry. A v obou soutěžích pomýšlí Krejčíková na vysoké příčky. Hned ve středu ji čeká další dvojboj. Ve čtvrtfinále dvouhry je papírovou favoritkou, na kurtu Simonne Mathieuové, kde odehrála už předchozí dvě utkání, vyzve 67. hráčku světa Annu Karolínu Schmiedlovou.

„Motivace je to obrovská. Zbývá posledních pár dní, na kurtu nechám všechno,“ slibuje úřadující wimbledonská šampionka, jež útočí na jedenáctou singlovou výhru v řadě. „Budu se snažit hrát co nejlíp a uvidím, jak se budu cítit. Hlava dokáže velké věci.“

Že je Krejčíková mentálně silná, dokázala už ve vypjatém osmifinále. Nejprve ztratila vedení nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která srovnala na 1:1 na sety, ve třetí sadě se Krejčíkové povedlo smazat brejkovou ztrátu a postoupit do čtvrtfinále.

Těžká výzva pro Muchovou s Noskovou

V deblových utkáních příliš často neúčinkují, v Paříži se před turnajem ani nestačily sehrát. Přesto však Muchová s Noskovou zvládly otočit zápas prvního kola proti Jekatěrině Alexandrovové a Jeleně Vesninové. Duo hrající pod neutrální vlajkou předčily v rozhodujícím super tiebreaku.

V osmifinále však české tenistky, které ve francouzské metropoli zažívají olympijský debut, čeká mnohem těžší úkol. Jejich soupeřkami jsou Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, sehrané americké duo. První zmiňovaná dokonce letos triumfovala na Roland Garros po boku Siniakové.

Na scéně i obhájkyně zlata

Po odehrání singlové části Krejčíková zasáhne do osmifinále deblu, ve kterém se Siniakovou obhajují zlaté medaile. V úterý zvládly první krok proti tchajwanské dvojici Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. „Mám obrovskou radost, protože zápas byl strašně těžký,“ přiblížila Krejčíková po výsledku 6:4 a 6:0

V boji o čtvrtfinále vyzvou jakožto nasazené dvojky japonský pár Šuko Aojamová, Ena Šibaharaová, který se předvedl i na generálce v Praze, kde je v prvním kole vyřadila Lucie Šafářová s Bethanie Mattekovou-Sandsovou. I tentokrát jsou tak Krejčíková se Siniakovou jasnými favoritkami.

Dva zápasy i pro Siniakovou s Macháčem

A na jednu z Japonek narazí Siniaková i ve čtvrtfinále mixu. S Macháčem, se kterým si rovněž jako Krejčíková střihnou dva zápasy během jednoho dne, totiž vyzvou Šibaharaovou, jež nastoupí po boku Keie Nišikoriho. Český pár má velkou šanci postoupit do bojů o medaile.

V zápase prvního kola, kde vyřadili nasazené jedničky Alexandera Zvereva a Lauru Siegemundovou z Německa, totiž předvedli Siniaková s Macháčem povedený výkon. A jelikož na olympiádě figuruje ve smíšené čtyřhře jen 16 párů, výhra ve druhém zápase by je posunula do bojů o medaile.

Středeční program tenisového turnaje na OH Kurt Philippea Chatriera:

Kerberová (Něm.) - Čeng Čchin-wen (6-Čína)

19:00 Alcaraz, Nadal (Šp.) - Krajicek, Ram (4-USA)

Kosťuková (12-Ukr.) - Vekičová (13-Chorv.) Kurt Simonne Mathieuové, 2. zápas: Krejčíková (9-ČR) - Schmiedlová (SR) Kurt č. 6 (nejdříve od 13:30), 1. zápas: Macháč, Pavlásek (ČR) - Krawietz, Puetz (2-Něm.)

4. zápas: Macháč, Siniaková (ČR) - Šibaharaová, Nišikori (Jap.) Kurt č. 7 (nejdříve od 13:30), 3. zápas: Krejčíková, SIniaková (2-ČR) - Aojamaová, Šibaharaová Kurt č. 14 (nejdříve od 13:00), 2. zápas: Muchová, Nosková (ČR) - Gauffová, Pegulaová (1-USA)