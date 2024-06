Naděje na Paříž zhasla. Hermannová se Štochlovou prohrály finále Nations Cupu

Štochlovou letos sužovaly zdravotní problémy, i proto se českým ženským jedničkám nepodařilo postoupit do Paříže z redukovaného žebříčku. Na finálový turnaj Nations Cupu v Lotyšsku se Češky dostaly až po přerozdělení míst, ale přes porážku s Polskem ve skupině postoupily po výhrách v play off nad Finskem a Itálií do finále. Poslední krok se jim ale udělat nepodařilo.

Hermannová přišla o možnost třetího startu pod pěti kruhy. V Riu de Janeiro i Tokiu startovala po boku Markéty Nausch Slukové, do Brazílie postoupily právě díky triumfu v tehdejším Kontinentálním poháru. Jedinými českými zástupci na písku pod Eiffelovou věží budou mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.