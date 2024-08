Příprava? Na nohu mi spadl desetikilový kotouč, líčila finalistka Ogrodníková

Když dorazila mezi novináře do mixzóny, účast mezi dvanáctkou nejlepších ještě jistou neměla, neboť druhá kvalifikační skupina teprve začínala. „Nechtěla bych to zakřiknout, ale doufám, že to bude v pořádku. Moc si to přeju,“ prohlásila.

Pak hodnotila své vystoupení, ze kterého si odnášela pozitivní dojmy.

„Dneska jsem vstala a vůbec jsem nebyla nervózní, což nemám ráda. Ale měla jsem hezké nastavení hlavy,“ přiblížila 33letá oštěpařka. „Už při rozcvičování jsem házela daleko, pak jsem si jako před Diamantovkou roztleskala první pokus, protože takovouhle atmosféru máte jednou za čtyři roky a už ji třeba nezažijete. Takže když jsem vstoupila na stadion, řekla jsem si, že naskočím na vlnu a pojedu na ní.“

Bojovné nastavení vložila hned do úvodního pokusu, při němž jí chyběl kousek, aby vyhověla kvalifikačnímu limitu 62 metrů.

„Tím, že teď hody dohazuju a dávám hlavu dolů, tak jsem si úplně nepohlídala, že mám ještě dole čáru,“ popsala zádrhel.

„Nejdřív jsem ani nevěděla, že jsem přešlápla. Radovala jsem se, byla jsem dojatá, že jsem hodila kvalifikační limit, holky mi gratulovaly… A až vzápětí, kdy jsem si šla pro věci, tak jsem zjistila, že jsem šlápla na čáru. Nicméně mě to vůbec nerozhodilo.“

Ve druhé sérii zaznamenala výkon 59,12, načež se ve třetí zlepšila na 61,16 a ve své skupině obsadila čtvrtou pozici. „Sektor je báječný. Fakt rychlý, jsem spokojená,“ pochvalovala si.

Nikola Ogrodníková v akci. (7. srpna 2024)

Na Stade de France – podobně jako na dalších závodech – jí se zajištěním servisu pomáhal Miroslav Guzdek, ale celkovou přípravu na hry si šéfovala sama. Jelikož od začátku sezony už nepůsobí ve skupině Jana Železného, je sama sobě trenérkou.

A že si měla naplánovat správné naladění formy na sportovní vrchol, pro ni představovalo výzvu.

„Nebylo to úplně jednoduché. Musím upřímně přiznat, že jsem párkrát chodila domů s tím, že si úplně nejsem jistá, jestli mi trénink na příští týden takhle dává smysl. Kolikrát jsem třeba dvě hodiny strávila jenom nad blbým jedním týdnem, jestli dám rychlost tenhle den, nebo jiný. Ale zase jsem věděla, že jdu dobrým směrem a že mě to dělá šťastnou, což je pro mě v téhle sezoně nejdůležitější.“

Přípravu zvládla bez zranění a komplikací, mírně ji vyděsila jen drobná nehoda v posilovně.

„Dva týdny před olympiádou jsem si hodila desetikilový kotouč na nohu, když jsem ho vracela na stojan,“ prozradila. „Z toho jsem teda nebyla moc nadšená, ale naštěstí se mi nic nestalo. Noha sice byla hodně oteklá a modrá, ale dobrý.“

Po úspěšné kvalifikaci plánovala, jak se potká s přítelem Petrem Vránou a jeho synem Leem, kteří ji do Paříže přijeli podpořit.

„Leo byl úplně nadšený, už když zjistil, že sem bude moct jet,“ usmívala se Ogrodníková. „Už má naplánované nějaké věci, jako že chce zkusit originální francouzskou bagetu a croissant. Myslím, že je moc rád, že tady může být.“

A česká oštěpařka bude chtít své fanoušky potěšit i v sobotním finále.