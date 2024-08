OBRAZEM: Celý příběh jedním snímkem. Fotograf unikátně zachytil olympiádu

Co kdyby se dal výkon olympijských sportovců shrnout do jednoho snímku? Fotograf Hector Vivas z agentury Getty Images v Paříži postavil své náčiní a čekal. Výsledkem je zajímavá časosběrná série s názvem Vrstvy her, ve které autor poutá několik různých sportovních okamžiků do jednoho unikátního obrazu.