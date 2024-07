Souboj titánů. Nemám nohy jako před 15 lety, líčil Nadal po lekci od Djokoviče

Novak Djokovič po většinu utkání Rafaela Nadala doslova drtil. Vedl 6:1 a 4:0, proto fanoušci vysílali zmíněná přání, ať duel pokračuje.

Největší dvorec areálu Roland Garros připomínal vroucí kotel. A nejen kvůli spalujícímu slunku, pod jehož vlivem se oběma soupeřům perlily na kůži kapičky potu.

Stačilo projít okolo mohutných zdí a mohli jste si skoro sáhnout na napětí, které z budovy sálalo. A dostat se dovnitř, abyste se do nálady ponořili naplno? Prakticky nemožné, vždyť i na novinářskou tribunu s kapacitou několika desítek míst se stála fronta.

Ať přímo na místě, či v televizi, díval se snad každý, kdo se o sport alespoň trochu zajímá.

Nadal vs. Djokovič, utkání číslo 60. Žádní dva tenisté v otevřené éře, která se píše od roku 1968, nezkřížili své rakety tak často. „Jsou to dva mohykáni, dva neskuteční blázni, kteří vyhráli všechno, co mohli,“ prohlásil o nich český tenista Adam Pavlásek.

Srbský tenista Novak Djokovič hraje forhend v utkání se Španělem Rafaelem Nadalem.

A vzájemnou bilanci mají až neuvěřitelně vyrovnanou. Před včerejškem platilo, že Djokovič v ní vede 30:29, po triumfu 6:1 a 6:4 ve druhém kole pařížského turnaje pod pěti kruhy náskok mírně navýšil.

„Těsný zápas, ale jsem rád, jaký jsem předvedl výkon,“ hodnotil spokojeně srbský tenista.

Naopak Nadal smutnil: „Byl mnohem lepší než já, musím mu pogratulovat. Jsem zklamaný, že jsem nedokázal zvednout úroveň natolik, abych mu způsobil problémy.“

„Nemám nohy jako před 15 lety, stejně tak jsem postrádal kvalitu úderů. Bez toho nemůžete dostat do úzkých nejlepšího hráče v historii.“

Poprvé se proti sobě postavili na Roland Garros 2006.

Nadal, který v utkání vyhrál první dva sety, načež Djokovič skrečoval, měl tehdy jen pár dní po 20. narozeninách, Srb byl o rok mladší. „Nemyslím si, že v té době by nás napadlo, že si spolu zahrajeme i na olympiádě,“ prohlásil Djokovič po pondělním souboji.

Střetli se už v Pekingu 2008, kde uspěl Nadal, avšak v pondělní sledované partii neměl nárok. „Mířilo na nás hodně pozornosti,“ všiml si Srb. „Pro něj je nešťastné, že nebyl v nejlepší formě, ale já udělal všechno pro to, aby se na kurtu necítil příjemně.“

Španělský tenista Rafael Nadal odehrává míček v utkání se Srbem Novakem Djokovičem.

Ano, na rozdíl od epických bitev v minulých letech, jen v grandslamových finále soupeřili devětkrát, byla letos rovnováha sil vychýlená. Ač se Nadal snaží ze všech sil, stárnutí se mu nedaří potlačovat tak úspěšně jako Djokovičovi.

Hraje nejspíš poslední sezonu v kariéře, vrátil se na ni po vleklých zdravotních potížích a na nejlepší už zkrátka nestačí.

V Paříži navíc do poslední chvíle zvažoval, jestli se dvouhry vůbec zúčastní. Navzdory problémům se stehnem se nakonec ke startu odhodlal, avšak spoustu energie vydal už v třísetovém prvním kole.

Jelikož na odpočatého Djokoviče nastoupil o necelých dvacet hodin později, jubilejní souboj titánů měl jasného favorita.

Ale třeba se stane zázrak, vždyť Rafa v Paříži 14krát vyhrál Roland Garros a Chatrierův stadion zná dokonale, doufali jeho fanoušci.

Nicméně úvod zápasu jejich naděje rozmetal. Jeden brejk, vzápětí druhý a Djokovič vedl 4:0.

Potupného kanára odvrátil Nadal až na poslední chvíli, avšak ani ve druhém dějství začátek nezachytil. Srbovi podporovatelé jásali, ti španělští si zoufali.

Novak Djokovič s Rafaelem Nadalem pózují před vzájemným zápasem.

Jenže proti Nadalovi, ať se nachází v jakémkoli rozpoložení, nemůžete čekat, že se bez odporu vzdá.

Djokovič to zná lépe než kdokoli jiný a houževnatost levorukého rodáka z Mallorky poznal i včera. Nadal ve druhé sadě vykouzlil srovnání z 0:4 na 4:4, několika zázračnými výměnami obecenstvo rozjásal, až se kurt otřásal.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Na zázrak to však nestačilo.

Ačkoli by si utkání jistě zasloužilo třetí set, Djokovič ho nepřipustil.

A co bude dál? Zahrají si proti sobě ještě někdy? „Pro naši rivalitu a celý sport doufám, že se ještě minimálně jednou nebo ještě několikrát střetneme,“ přeje si Srb.

Španěl, jenž na olympiádě zápolí ještě v deblu po boku Carlose Alcaraze, zatím ohledně své budoucnosti mlží: „Nemůžu se každý den zabývat tím, jestli to byl poslední zápas mé kariéry, nebo ne. Až se rozhodnu, dám vám vědět.“

Přičemž jistě netouží končit dlouholetou a urputnou rivalitu s hlavním sokem takovýmto debaklem.