Já za Polsko, ty za Nizozemsko, sdílíme deštník. Nečekané parťačky perlily

Pavlásek s Macháčem vyřadili nasazené pětky Krátce po Muchové s Noskovou se o cenný deblový postup postarali také Adam Pavlásek a Tomáš Macháč. V prvním kole mužské čtyřhry porazili pátý nasazený pár Joe Salisbury, Neal Skupski 4:6, 6:3 a 10:8. „Neměli jsme úplně nejlehčí los, hráli jsme proti zkušeným deblistům, kteří se pohybují kolem top 10. Ale věřil jsem, že můžeme porazit kohokoli,“ popisoval Pavlásek. Jak se vám podařilo zlomit koncovku?

Neustále jsme v ní dotahovali, ale za stavu 8:8 jsem vytáhl balon, který jsem vůbec neviděl. Měl jsem ho přímo ve slunku a jen jsem máchl naslepo. Jsem rád, že jsme to zvládli. V prvním setu jsme byli jasně lepší, ve druhém jsme v prvním gamu odvrátili dva brejkboly při mém servisu, což nás nakoplo. Já začal skvěle returnovat, Tomáš se taky zvednul. Jste coby zkušenější deblista tím, kdo v páru určuje taktiku?

Snažím se, Tom se mě občas ptá, co budeme hrát. Třeba když jsme měli mečbol, tak jsem mu řekl, ať dá servis tam, kam si nejvíc věří. Do jeho věcí mu nechci kecat, jen se ho občas snažím usměrnit, ať třeba zkusí lob nebo jinou vsuvku. On umí zahrát neskutečné balony, takže mu dávám volnost. Potěšila vás podpora českých fanoušků?

Atmosféra byla neskutečná. Je úplně jiná než na turnajích, tohle je sportovní svátek. Lidi tady přejí přímo jednomu páru, kdežto na turnajích fandí tak na přeskáčku.