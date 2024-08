Parky jsou jich plné. Jak nizozemští trpaslíci trefili ve hře obrů zlatou žílu

3x3 vs. 5 na 5 Zápasy se hrají 10 minut, v případě překonání hranice 21 bodů končí ještě dřív. Koše zpoza „trojkové“ linie platí za dva body, uvnitř za jeden. Na útok mají týmy pouze 12 sekund. Kádr sestává ze čtyř hráčů, jeden z nich odpočívá. A jaké jsou největší herní rozdíly mezi tradičním basketbalem a basketbalem 3x3? „Ten nejzásadnější je spacing, rozmístění hráčů na ploše. V trojkovém basketu je více místa pro individuální schopnosti ve hře jedna na jedna nebo dva na dva. Oproti pětkovému basketu je to dynamičtější, hraje se téměř bez přerušení a je to velice fyzicky náročné. Myslím si, že je to dobrá příležitost pro pětkové hráče rozvinout své individuální schopnosti, protože v pětkovém basketu je to hlavně o taktice, o systémech, obraně. Trojkový basket je volnější a zábavnější, proto tento sport může diváky více bavit,“ popisuje Michal Kozák.