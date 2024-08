S miliardou v zádech. Vadlejchův sok obdivuje Železného, má rád i Česko

Je úřadujícím mistrem světa z loňské Budapešti i olympijským vítězem z Tokia 2021.

Pro triumf si přijel i do Paříže. Už dnes večer oštěpaře čeká finále.

V zástupu vyzyvatelů je i Jakub Vadlejch, v Tokiu stříbrný. Porazit Čopru ale nebude nic lehkého, vždyť v kvalifikaci jen o 76 centimetrů zaostal za devadesátimetrovou hranicí a předvedl svůj druhý nejdelší hod v kariéře.

Formu zjevně má. „Cítím se fakt dobře,“ kývl Ind. „Ale na vrchol jsem ještě nedosáhl, pořád na něj čekám.“

Jak na tom je, bylo před hrami velkou otázkou. Čopra je známý tím, že starty šetří. Pro soupeře je nevyzpytatelný.

„Když se cítím dobře, závodím. Když ne, nezávodím. Jednoduché. Jak stárnete, nemůžete soutěžit pořád. Stojí to hodně energie a i cestování je náročné. Proto si volím spíš jen dobré mítinky, které mám rád,“ vysvětloval na konci května českým novinářům na ostravské Zlaté tretře.

Níradž Čopra po úspěšném pokusu v kvalifikaci oštěpařů.

Právě zde se měl s Vadlejchem znovu utkat. Mělo jít o jejich třetí porovnání od loňského světového vrcholu v Budapešti, kde byl Čech třetí.

Jenže těsně před mítinkem Čopru zabrzdily zdravotní potíže a podle svého kréda v Ostravě raději neházel.

I tak do Slezska zamířil aspoň jako divák. V autě objel slavnostní kolečko po dráze a ze střešního okýnka mával fanouškům, pak zamířil do mixzóny k rozhovorům. V tričku, v kšiltovce, načež se sympaticky rozpovídal.

Nic z toho absolvovat nemusel. Klidně mohl zůstat na tréninkovém kempu a kurýrovat se, dalo by se to pochopit.

Ale kdepak, on i tak dorazil. Pro Česko má prý totiž slabost.

„Jsem tu z úcty k Janu Železnému,“ vysvětlil. „Ale respektuju všechny české oštěpaře. Samozřejmě i Jakuba. Je skvělý chlapík, příjemný. Naše rivalita je super. Zdravá, řekl bych. Vzájemně se posouváme.“

Právě Železný, světový rekordman a dlouholetý Vadlejchův kouč, má dost zásadní podíl na tom, jak úspěšný Čopra nyní je. Jako malý kluk na druhé straně světa hltal na YouTube videa házejících Evropanů. Železný byl jeho nejoblíbenější.

„Obdivoval jsem a vlastně pořád obdivuju jeho techniku,“ líčí. „Je naprosto perfektní. Nesnažím se ji mít úplně stejnou jako on, to by nešlo. Jeden univerzální klíč k házení totiž neexistuje, každý je jiný. Ale v tom, jak právě Jan všechno naprosto vypiloval, se ho napodobit snažím.“

Níradž Čopra v kvalifikaci oštěpařů na olympiádě v Paříži.

Jako malého si Čopru spolužáci dobírali, protože byl prý obézní.

Když ho otec dal na atletiku, od trenérů zase slýchal, že se na špičkovou mezinárodní úroveň nedostane.

On se ale pokaždé zakousl: Já vám ukážu!

Což skutečně potvrdil.

V roce 2016 se stal mistrem světa juniorů, o dva roky později vítězem Asijských her, o další tři olympijským šampionem v Tokiu.

Tohle zlato mu obrátilo život naruby. V zemi, v níž lidé takřka nábožensky uctívají kriket, se stal další modlou.

„Jestli jsem nejslavnější sportovec v zemi? To ne, hráči kriketu jsou pořád na jiné úrovni,“ popisoval. „Atletika ale roste. Těší mě, když vidím, jak ji mladí začínají dělat.“

Velký podíl má na tom právě on. Je vzor. Kdykoliv někam ve skoro jedenapůlmiliardové zemi vyrazí, lidi ho začnou zastavovat.

„Podepíšeš se mi?“

„Vyfotíme se?“

„Příjemné, ale někdy složité,“ uznává Čopra. „Proto také během přípravy nejvíce času trávím mimo Indii. Občas se tam stavím za rodinou a pozdravit kamarády, ale je to vždy jen na skok. Až po Paříži domů možná pojedu na dýl.“

Pokud vše půjde podle jeho plánu, se druhým zlatem na krku se bude muset připravit ještě na masivnější přijetí.