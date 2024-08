Týden před závodem jsem ani nemohla klusat. Trpký a bolavý konec Jíchové

V posledních třech letech se třiadvacetiletá Jíchová řadila mezi největší talenty české atletiky.

Semifinalistka mistrovství Evropy 2022 v Mnichově i mistrovství světa 2023 v Budapešti.

Letos na evropském šampionátu v Římě už čtvrtá, neustále se zlepšující, až na úctyhodných římských 54,59.

Zdálo se, že formu má směrem k vrcholu čtyřletého cyklu nasměrovanou skvěle. Jenže člověk míní a tělo mění. Teď už může jen přemýšlet, co zavinilo, že ji zranění kolene zabrzdilo.

„Těžko říct,“ přemítá. „Sezona je docela dlouhá, už od května. Celou dobu mě nic nebolelo, tak se to kvůli nějaké rovnováze sil možná muselo rozbolet zrovna teď. Ale že to přišlo zrovna týden před olympiádou, mě strašně mrzí a přemýšlím o tom docela kriticky.“

Třeba i ve stylu: neudělali jsme v tréninkovém procesu s trenérem Jindřichem Šimánkem nějakou chybu, která zranění vyvolala?

„Jenže nic mě nenapadá,“ přiznala. „Tréninky byly s blížící se olympiádou lehké, dynamické, vždy pár úseků kvalitních. Dělala jsem i všechny ty udržovací věci. Já prostě nevím. Nevím, co jsem mohla udělat jinak.“

Jakmile potíže s kolenem začaly, ocitla se v intenzivní péči lékařů a fyzioterapeutů. Díky nim mohla v Paříži startovat.

„Nicméně v hlavě jsem ty potíže pořád měla. Při rozcvičení jsem bolest cítila, stejně tak když jsem šla do svolavatelny. Naštěstí s pomocí endorfinů a tolika lidí na stadionu, jsem ji během závodu nevnímala. Což však nic nemění na tom, že jsem měla běžet líp.“

V nedělním rozběhu dosáhla času 55,45, zaostala 86 setin za osobním rekordem a nepostoupila.

Na rozdíl od předchozích vrcholných akcí nicméně ještě dostala šanci na reparát v pondělních dopoledních opravách. V té své by musela skončit do druhého místa. Husté blonďaté vlasy za ní opět vlály, když se rvala s překážkami, ale bylo patrné, že postup pro ni bude přetěžkým úkolem.

„Doufala jsem, že v zatáčce před rovinkou zase zařadím to svoje turbo, ale turbo nepřišlo. Snad i proto, že jsem vůbec nebyla prodýchaná, jak jsem celý týden nic nemohla dělat.“

Doběhla čtvrtá, tentokrát za 55,31. Na hrách končí.

Hovořila pak o nejhorším zranění dosavadní kariéry. Či spíše o nejhůře načasovaném zranění.

„Nikdo si nepřeje, aby týden před olympiádou přišly takové nepříjemnosti, že opravdu ani nemůžete klusat. Byl to pro mě i psychicky strašně náročný týden,“ říkala. „Měla jsem potom hroznou radost, že jsem rozběh vůbec doběhla a jak jsem ho zvládla. Určitě mě to do budoucna psychicky posílilo, šlo o obří zkušenost.“

Do opravy pak nastupovala v přece jen lepším mentálním rozpoložení. „Víc jsem se soustředila na překážky a věřila, že mohu postoupit. Bohužel, nestalo se.“

V nemocnici, která je součástí Olympijské vesnice existuje i možnost provést vyšetření magnetickou rezonancí. „Před závodem jsme na ni raději nechtěli jít, aby mě úplně nerozhodilo, kdyby koleno vypadalo hodně špatně. Ale dnes nebo zítra na ni určitě zajdeme.“

Podle výsledku i stavu kolene se bude odvíjet i zbytek sezony Nikolety Jíchové.

„Teď si musím odpočinout. A pak, pokud mě nebude nic trápit, bych ještě ráda v sezoně pokračovala. Ale pokud to zranění bude vážné, sezonu předčasně ukončím a soustředím se na příští sezonu, kdy máme mistrovství světa.“