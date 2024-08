Proč Jokič ignoruje média? Protože může. Srby podruhé povede proti USA

Trojnásobný nejužitečnější hráč NBA Nikola Jokič v Paříži nedává rozhovory. „Dobře víte, že rád mluví jen se mnou,“ žertoval před novináři jeho srbský spoluhráč Bogdan Bogdanovič. Zatímco po zápasech v NBA by přehlížení médií vedlo k finanční ztrátě, na olympiádě si může dělat, co chce. „Neberte si to nějak zle,“ konejšil zástupce médií Bogdanovič.