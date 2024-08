Olympijský vítěz milionářem. Ochrnutá Vogelová lobbuje o peníze pro Němce

Za zlato na nedávno skončených hrách v Paříži obdrželi němečtí sportovci prémii 20¨000 eur (asi půl milionu korun). Týkalo se to vždy jen první zlaté medaile, kterou získali.

Šampionka v týmovém sprintu z Londýna 2012 a sprintu z Ria de Janeiro 2016 Vogelová to považuje za nedostatečné. „Požaduji milion eur pro olympijské šampiony, nezdaněný. Mělo by to kouzlo, člověk by byl na dlouho finančně zajištěný. A neslo by to poselství, že se můžete díky olympijskému vítězství stát milionářem,“ uvedla.

Kristina Vogelová během oslav jedné ze svých četných zlatých medailí

Aktuální německé prémie jsou výrazně nižší než ty české. Individuální olympijští šampioni Martin Fuksa a Josef Dostál za zlato z Paříže dostanou odměnu 2,4 milionu korun.

Německo prožilo nejméně úspěšnou olympiádu od sjednocení. S dvanácti zlatými, třinácti stříbrnými a osmi bronzovými medailemi skončila výprava v medailovém hodnocení zemí desátá. Z evropských zemí Němce předstihly Francie, Nizozemsko, Británie a Itálie.