Ke kritice se přidává i NSA. S doporučením MOV k návratu Rusů nesouhlasí

Česko je vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině zastáncem zachování současných sankcí, kdy jsou ve většině sportů Rusové a Bělorusové úplně vyloučeni z mezinárodního dění. Shodly se na tom NSA, ministerstvo zahraničí i Český olympijský výbor.

MOV však už delší dobu hledá cesty, které by návrat jednotlivců s ruským a běloruským pasem umožnily. Po úterním jednání výkonné rady jeho prezident Thomas Bach prezentoval doporučení s jasně stanovenými podmínkami neutrality. Do soutěží by nadále neměli mít přístup podporovatelé války na Ukrajině nebo sportovci, kteří jsou členy armády či jiných bezpečnostních složek.

„Včerejší rozhodnutí MOV mě velmi zaskočilo. Postoj České republiky vůči účasti ruských a běloruských sportovců je od začátku války stejný – dokud probíhá ruská agrese, žádní sportovci zemí, které agresi vyvolaly, se nemohou účastnit vrcholných sportovních akcí, natožpak olympijských her,“ uvedl Šebek.

Připomněl sporty, kde sportovci z Ruska a Běloruska závodit nesmějí. „Velké mezinárodní sportovní svazy jako fotbal, hokej, basketbal, atletika, biatlon nadále neumožňují kvůli probíhající válce účast ruských sportovců. MOV jde úplně opačným směrem a naopak nabádá svazy, aby ruské sportovce do soutěží pustily. To považujeme za nepřijatelné a budeme usilovat o změnu postoje MOV,“ prohlásil.

Prezident MOV Bach naopak před úterním jednáním vyzdvihl fungování sportů s účastníky z těchto zemí, jako je například tenis nebo cyklistika. Podle něj to funguje bez problémů, žádné potíže s bezpečností se neřeší.

O účasti ruských a běloruských sportovců na OH 2024 v Paříži zatím MOV nerozhodl. Podobně jako Česko je proti i drtivá většina evropských zemí, které se zúčastnily konference k tomuto tématu. „Nyní zvážíme další kroky, předpokládám, že bude k tomuto rozhodnutí MOV svolaná další konference našich evropských partnerů, kde budeme aktivní a předpokládám, že se domluvíme na dalším společném postupu,“ řekl Šebek.

Bach v úterý důrazně varoval před vměšováním politiky do sportu, což se kvůli tomuto tématu v posledních týdnech děje. „Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe,“ prohlásil prezident MOV.