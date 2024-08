Češky zabojují o bronz: Servis spodem? Šok. Mix ať získá zlato, nebo se nevrací

„Rozhodně nejásáme radostí, že jsme prohrály, nálada je smutnější. Ale zkusíme se z toho oklepat. V sobotu máme volný den a v neděli zabojujeme o třetí místo,“ ujistila Muchová.

Proti zkušeným Italkám si jediné brejkboly v zápase vypracovaly až za stavu 3:6 a 2:5, když už bylo na zvrat pozdě. A vedení 40:0 stejně nevyužily. Sedmatřicetiletá Erraniová při mečbolu překvapila Češky podáním spodem, a když Italky vzápětí výměnu zvládly, mohutně slavily.

Po finále letošního Roland Garros si zahrají závěrečný duel ženského deblu i pod pěti kruhy.

A Muchová s Noskovou?

Ty čeká ošidná šichta o třetí místo. V neděli změří síly s poraženými z pátečního odpoledního semifinále, v němž se střetnou Španělky Bucsaová a Sorribesová a Andrejevová se Šnajderovou, které hrají pod neutrální vlajkou.

Zaskočily vás Italky podáním spodem při mečbolu?

Muchová: Odpovím já, protože servis mířil na mě. Myslím si, že při returnu bych měla být ready na všechno, ale tohle jsem popravdě úplně nečekala. A nezahrála jsem z toho nejlíp. Takže to bylo šokující.

Na příjmu jste měly problém v celém zápase. Čím to?

Muchová: Těžko říct. Od Erraniové létá podání rychlostí dvacet kilometrů za hodinu a my jsme ji stejně nebyly schopné brejknout. Na druhou stranu měly situace po jejím servise velmi dobře zvládnuté. Nehrají spolu poprvé, takticky hrály velmi dobře. Líp než my.

Karolína Muchová a Linda Nosková v semifinále ženské čtyřhry. (2. srpna 2024)

Erraniová úřadovala hlavně na síti, překvapila vás?

Nosková: Ona má na aktivnějším tenise na síti založenou celou svoji hru. Aspoň tu deblovou. Takže bylo jasné, že to bude zkoušet. Měly takovou taktiku od začátku a my na ni úplně nenašly recept.

Na druhou stranu jste předvedly kompaktnější výkon než v předchozích kolech. Cítíte, že s každým dalším společným utkáním se víc a víc sehráváte?

Nosková: Asi je trochu vidět, že máme za sebou aspoň minimální počet zápasů. Ale taky bylo vidět, o kolik víc spolu odehrály soupeřky.

V sobotu máte volný den, co během něj stihnete?

Muchová: Těžko říct, ale rády bychom se koukly i na jiné sporty. Podíváme se, kdy kdo hraje, a půjdeme podpořit ostatní české sportovce.

Těsně před vaším semifinále skončily medailové naděje judisty Lukáše Krpálka, vnímáte, že se české výpravě zatím nedaří? Snad jen s výjimkou tenisu, který má jednu medaili jistou a může získat ještě dvě další.

Nosková: Zatím nejsme úplně nejúspěšnější, ale věřím, že dříve nebo později to přijde. A jestli to odstartuje tenis, tak jedině dobře.

Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou nastoupí k finále mixu v pátek večer, co od nich čekáte?

Nosková: Že získají zlato.

Muchová: A když ne, tak ať se ani nevrací. (smích) Čekám, že se budou snažit na sto procent, jsem si jistá, že do zápasu dají všechno. My budeme držet palce, ať jim to vyjde. Stejně tak ostatním Čechům. Všichni dělají, co můžou, jen ve sportu to někdy o kousek nevyjde.