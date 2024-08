Atletické mládí v Paříži. České juniory nesmějí první úspěchy ukolébat

Teprve devatenáctiletá čtvrtkařská naděje poznává, jaké je zápolení na největší sportovní akci světa. V pondělí se představila v rozběhu. „Premiéru jsem si tedy představovala jinak,“ hodnotila čas 52,20 sekundy a celkové osmatřicáté místo. Ale ještě ji dnes čekají opravy. „A v nich se musím zlepšit. Aspoň časově,“ burcuje.

Kdepak, jen s tím, že zde nasbírá spoustu zkušeností, se nespokojí. Už jen to, že se na hry v takovém věku dostala, je sice obrovský úspěch, ona však myslí na víc. Je ambiciózní, odhodlaná, dravá. Jako další čeští mladíci.

Reprezentace má v současné době řadu nadějí. Dorostenci oslnili na nedávném mistrovství Evropy v Banské Bystrici, kde slavili sedm pódií a v medailovém pořadí nestačili jen na Itálii a Polsko.

Do Paříže se kvalifikovali zase tři junioři. Právě Lurdes.

Lurdes Gloria Manuel (druhá zprava) v akci (5. srpna 2024)

Osmnáctiletý dálkař Petr Meindlschmid.

Rovněž osmnáctiletý osmistovkař Jakub Dudycha.

A to se zde ještě zaskvěla dvacetiletá sprinterka Karolína Maňasová, která se na stovce jako první Češka po 76 letech probojovala do semifinále. „Talentů je vážně hodně,“ pokývá hlavou jednatřicetiletý dálkař Radek Juška. „I pro nás to je příjemné. Nekončím, chci ještě na jednu olympiádu, ale je pěkné vidět, jak vám rostou nástupci. Kdyby ne, tak nevím, do kolika let bych tady musel být.“

Nadšený je i šéftrenér reprezentace Pavel Sluka. „Mladí vždycky přicházejí ve vlnách. V minulosti byl trochu útlum, ale teď jich máme spoustu,“ říkal.

Je jasné, že ještě nemají vyhráno. Ačkoliv Lurdes skončila na červnovém mistrovství Evropy čtvrtá a Meindlschmid sedmý, nedá se prohlásit, že za pár let budou vozit medaile jako kdysi Barbora Špotáková či dnes Jakub Vadlejch.

Nesmějí se ukolébat prvními úspěchy, musí dál makat. „Bylo hodně mladých, kteří vylétli, ale brzy spadli,“ vykládá Juška. „Důležité je, aby měli postupný vývoj a nechtěli hned všechno. Může se stát, že se na pár let výkonnostně zastavíte. A když se neposouváte, snadno vás sport přestane bavit.“

Sprinterka Karolína Maňasová v rozběhu. (2. srpna 2024)

I přes rapidní letošní zlepšení by tito mladíci takoví být neměli. Což Juška ostatně pozoruje u kolegy Meindlschmida. Atletiku miluje. Dokonce jí dal přednost před nadějně se rozvíjející fotbalovou kariérou.

„Snažím se mu pomoct, co to jde. V Paříži sice spolu na pokoji nebydlíme, ale pořád jsme v kontaktu,“ líčí. „V Římě jsme spolu byli i na pokoji, tak si myslím, že se i on snažil okoukat, co a jak dělám před startem. Nebo když letěl na mítink do Řecka, volal, jak to tam chodí.“

Správná mentalita nyní bude v jejich vývoji hrát klíčovou roli. „Abyste se prosadili, je potřeba iks faktorů talentu. Ale hlava je možná nejdůležitější,“ říkal kouč Sluka. „Proto jsou třeba tihle tři od vrstevníků odskočení. Když se s nimi bavíte, poznáte, že se hodí do vrcholového sportu. Jsou vítězné typy.“

Veškerá práce pochopitelně neleží jen na atletech. Úkoly stojí i před Slukou a dalšími trenéry.

Šéftrenér si trochu vyčetl, že dřív nekladli na ty nejtalentovanější ještě větší důraz.

Dnes už razí, že se atletům s největším potenciálem musí dát nadstandardní servis.

A vyplácí se. Mladíci z Paříže mají být prvním důkazem. „Servis začíná u kvalitního trenéra. Pak služby okolo jako fyzioterapeut, výživa, psycholog,“ vyjmenovává šéftrenér. „A nejen to, musíme jim pomoct třeba i s výběrem univerzity.“

Podle Zuzany Hejnové, nové reprezentační trenérky sekce sprintů a překážek, musejí mít rovněž co nejdřív profesionální smlouvu. „Když se po maturitě přesunete za atletikou do Prahy, je to strašně náročné. Často nemáte moc peněz a bydlíte na ubytovně. Jenže potřebujete komfort. A i pro nás jde o plus, smlouva je jistý závazek, aby nám neodcházeli třeba do zámoří.“

Byla by škoda, kdyby se jejich růst zastavil.