Knedla. Mladík, který baví. Byl jsem hyperaktivní. Nebál jsem se to narvat

„Léon, Léon, Léon,“ skandovala La Defense Arena, oslavující francouzského šampiona dlouhé polohovky Léona Marchánda. Když stanul na nejvyšším stupni a celá hala s ním zapěla Marseillaisu, dostávali jste husí kůži.

V tak úchvatné atmosféře se Miroslav Knedla chystal na první olympijské semifinále ve své kariéře. Ale nenechal se burácejícími ochozy rozhodit. Naopak, čerpal z nich energii. Když hlasatel vyhlásil jeho jméno, zatleskal si, pak si i povyskočil.

Vychutnával si ten večer.

Ovšem zároveň v něm chtěl potvrdit, jaký talent v něm dříme.

Řekl jste si, že se do semifinále vrhnete s podobnou vervou jako do dopolední rozplavby? Tedy že napálíte první padesátku - a v té druhé uvidíte, co vydržíte?

Ano. Neměl jsem co ztratit a šlo vlastně jen o to překvapit. Víceméně jsem vyrovnal nakonec čas z rána, takže jsem spokojený. A aspoň jsem se teď znovu nepozvracel, takže všechno je v pohodě.

Zdá se, že máte až neuvěřitelně odvážně nastavenou závodní hlavu.

No jo, já do všeho možného vždycky chodil bezhlavě.

Například?

Byl jsem hyperaktivní děcko, které dělalo všemožné blbiny, neposlouchal jsem rodiče. Proto jsem se ani dneska nebál to narvat. Věděl jsem, že jinou možnost nemám, než to zkusit narvat hned od začátku. Bolelo to sice trochu víc, ale mám to za sebou.

Že budete po 50 metrech obracet v olympijském semifinále na prvním místě, by vám ještě nedávno znělo jako sci-fi, ne?

To jo. A teď to mohu říkat. Dobrý zážitek. Nevím tedy, kolik bylo zapotřebí na postup do finále...

52,95. Tedy pod 53 sekund, jak jste po rozplavbě předpokládal.

Tak vidíte. Je škoda, že jsem ten čas nedal, ale já jsem samozřejmě nadšený a spokojený i s tím mým výkonem a umístěním. Je to moje první olympiáda, už ji mám za sebou, takže mě čeká v Paříži už jen zasloužený odpočinek a na ten se těším nejvíc.

Byl to zatím nejlepší den vaší kariéry?

Rozhodně. Můj dosavadní vrchol.

Český plavec Miroslav Knedla slaví postup z rozplavby na 100 metrů znak.

Který zážitek byl během něj nejsilnější?

Asi doplavání rozplavby. Hlavně jak se rozsvítil ten můj startovní blok, když jsem dohmátl třetí. (Rozsvěcují se vždy pouze bloky tří nejlepších v cíli.) To bylo vážně super.

A stejně tak určitě i atmosféra večerního bloku. Když jste se chystal na váš závod, bylo v zákulisí slyšet, co se v hale děje kolem triumfu domácího Marchánda na dlouhé polohovce?

Úplně všechno. Lidi jsou tady naprosto neskuteční. Stadion obrovský. Atmosféra úžasná.

Co si z toho všeho můžete vzít do dalších her?

Asi to, že se nesmím bát. Nikoho a ničeho. Tlak bude vždycky tak či tak. Ale musíte bojovat, bojovat a bojovat.

První olympiáda se určitě stala zlomovým momentem vaší kariéry, ale brzy vás v Americe čeká další, až tam začnete studovat i trénovat pod vedením elitního kouče Raye Looze.

To bude vážně velký zlom, změna prostředí i trenéra. Moment... ty vole, Peaty prohrál (Sleduje na obrazovce závěr finále prsařů). A Martinenghi má zlato. No tedy... Jo a ta moje Amerika. Těším se tam, jasně. A taky se lehce bojím. Ale jen tak zdravě se bojím, abych si nemyslel, že to bude úplná pohoda. Každopádně se těším na nové prostředí a nové přátele.

A asi i na novou motivaci, že? Takovou, jakou byste v českém prostředí těžko hledal.

Jo, ten tým kolem mě bude úplně jiný. Co jsem slyšel, na Indiana University je to hodně o týmu a o týmovém duchu. Ten nám tu v Česku nejspíš schází. Těším se, až to tam zažiju na vlastní kůži a v něčem se zlepším.

Bavil jste se o práci na amerických univerzitách i s Barborou Seemanovou, která ji sama okusila?

S Bárou ne, ale s paní Škábovou, která tam byla čtyři roky. Říkala mi, že jednoduché to mít nebudu, ale že všechno je o motivaci a sebekázni.

Vaše znakařská technika s nataženými pažemi je jedinečná. Jak jste k ní vlastně dospěl?

Mám hypermobilní paže, takže mi to problém nedělá, ramena už si na ten pohyb ve vodě nějak zvykla. Věřím, že jde o správnou cestu v mém stylu a v mojí kariéře, bez toho by to nejspíš tak dobře nešlo. Mám prostě při znakovém záběru natažené paže namísto toho, jak ostatní krčí ruku. Z mého pohledu jde o příjemnější a rychlejší způsob znaku. Víc mi vyhovuje.

Nebude nový trenér v Americe váš styl měnit?

Myslím, že ne. Bavili jsme se s ním o tom a dohoda je, že styl nezměníme. Tedy samozřejmě, pokud se mi něco nestane, že mi začnou třeba umírat ramena a budu donucen plavat jako ostatní.

Viděl jste někoho, kdo by plaval znak podobným stylem jako vy?

Ne. Nikdy nikoho. Jsem takový unikát. Český unikát.

Už dříve jste prohlásil, že vaším snem a cílem je olympijská medaile na hrách v Los Angeles 2028. Stále to platí?

Doufám, že ano. Záleží pochopitelně, jak na tom za čtyři roky budu. Plavání je hodně zrádné tím, že když se vám v sezoně nedaří, nedokážete se zlepšit za pár dní, týdnů nebo měsíců. Trvá to.

Už 24 let nebyl žádný český muž ani v olympijském plaveckém finále. Předpokládám, že to také hodláte změnit,

Samozřejmě, Dan Málek (pátý v Sydney 2000) je taky ze Zlína. Stejně jako já.