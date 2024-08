Ze tří mušketýrů čtyři. Čupr o roli náhradníka a úžasném bronzu

„Pozici čtvrtého jsem přijal, ale do poslední chvíle jsem doufal,“ vyprávěl po návratu z Paříže dvaatřicetiletý Ústečan, český d’Artagnan, který si prožil pohádku v pohádce. Kdyby nenastoupil, do medaile s kouskem Eiffelovky by se nezakousl.

Musíte se ještě štípnout, jestli se vám to nezdá?

Cítím se úžasně. My míváme tradici, že když to týmu lepí, nestřídá se. Bylo mi jasné, že na planš se můžu dostat až v medailovém zápase. Doufal jsem. Díky šéftrenérovi panu Kubištovi a domluvě s Martinem Rubešem bylo uznáno, že předposlední zápas s Mideltonem, což je mistr Evropy, budu šermovat. Bilanci s ním nemám špatnou.

Co s vámi udělal první start v úchvatném Grand Palais?

Cloumala se mnou nervozita. Do té doby jsem tu burácející halu, která je velkolepá, zažil jen jako divák. Když jsme se byli dívat na jiné zbraně, slavná Rumunka Ana Maria Popescu na nás houkla: Jste na olympiádě, užijte si to! Takže jsem si řekl, že si ten zápas musím užít. Neřešit, že Francouzi fandí proti nám, ale že to je burácení pro šerm. A nenechat se tím strhnout.

A nenechal jste se.

V tak ohromné hale s tolika diváky jsem ještě neměl možnost šermovat. I když se tam konají Světové poháry, osmi tisícům diváků se to nepřibližuje. Říkal jsem si: Hlavně se z toho nepodělat. Viděl jsem, jak si kluci všechno užívají, i když tam byla dramata. A sedlo mi to, Kubovi Jurkovi jsem to nepředával s velkým mankem. My víme, že Kuba je schopný poslední zápas otočit i z minus pěti. Větší problém je pro něj udržet vedení. Když jsem opouštěl planš, věděl jsem, že Kuba to může dát. A povedlo se mu to, byl prostě neuvěřitelný.

Kdy jste se dozvěděl, že konečně půjdete do zápasu?

Musí se to nahlásit dva souboje předem. Předtím jsem to nevěděl. Šéftrenér mě poslal rozcvičovat, ale řekl, že neví, jestli mě nasadí. Nakonec mi důvěru dali. Martinovi Rubešovi tolik Midelton nesedí, navíc to mohla být i taktika, abych měl medaili. Maďaři to ve finále udělali stejně, že Nagyho proti Japoncům poslali až na předposlední souboj stejně jako mě. Kdo si nezašermuje, medaili nemá. Jsem moc rád, že i pro mě to klaplo. Že jsem si neužíval jen fandění klukům, ale že také oni mohli hecovat mě.

Berete medaili jako odměnu za vaši oddanost šermu?

Mám za sebou nějaké individuální úspěchy, hlavně v mládežnických kategoriích. V seniorech taky, třeba top šestnáctka na svěťáku. V týmech jsem poslední svěťák odšermoval, protože Martin byl zraněný. Mám zkušenost bojovat v týmu, ale kluci těch zkušeností mají o něco víc. Jsou v týmech trošku šikovnější. Já přijal pozici náhradníka, čtvrtého v týmu. A prostě jsem čekal do poslední chvíle, co se stane. Skončilo to úplně nejlíp pro nás všechny.

Snil jste o olympijské medaili, když se Česku dlouho vyhýbala?

Odmalička bylo snem dostat se minimálně na olympiádu, už kvalifikace je hrozně těžká. Medaile by byla jen nádherná tečka za vším. Celou dobu jsme se připravovali společně, všechny turnaje jsme objezdili. Jirka Beran měl nějaké zranění, takže na svěťáku v Bernu jsem byl regulérní člen, ne náhradník. Medaile je bonus, kluci jsou skvělí!

Co s vámi dělá ten blázinec kolem, že jste za národní hrdiny?

Úžasné. Samé rozhovory, já jsem nervózní, kluci si to užívají. Čímž mě strhnou, takže si to pak dokážu užívat s nimi. Když vidím, jak jsou suverénní na planši i před kamerou, říkám si, že já musím být taky.

Jak váš týmový úspěch pomůže českému šermu?

Doufám, že ve zvýšení základny a v podpoře šermu. Potřebujeme, aby nám rostly i nové talenty, takže snad bude plno nových dětí, které šerm bude bavit. Začít se dá úplně v každém věku, plno lidí přichází až jako veteráni. Když bude dobrá mládežnická základna, můžeme vybírat do budoucna, aby mohli navazovat na naše úspěchy. Ať už na náš olympijský nebo předchozí na mistrovství světa, kde jsme byli osmí. Což byl taky jeden z nejlepších výsledků poslední doby. Potřebujeme nové, šikovné šermíře ve všech zbraních.

Takže čekáte v Litoměřicích nápor? V klubu jste místopředseda.

Doufáme, že nějaký nával bude. Samozřejmě ne takový jako v Praze, Litoměřice nejsou velké město. Stačí, když si to děti třeba přijdou jenom vyzkoušet, pak už bude záležet na nich, jestli je to chytne. Třeba z toho budou mít lásku na celý život, jako máme my čtyři z našeho týmu.

Jak jste se vy vůbec stal šermířem? V Ústí nad Labem klub nebyl.

Nikdy mě netáhl historický šerm, ale na Eurosportu jsem zahlédl šermířské mistrovství světa. Jako šestiletému se mi to hrozně líbilo. Rodičům jsem řekl, že tenhle sport bych chtěl dělat. Oni, že dobrý, ale brali to s rezervou. Mysleli si, že mě to přejde. Jenže ono mě to nepřecházelo. A tak začali hledat. V té době byl nejbližší oddíl v Litoměřicích. V Teplicích se obnovil až později a v Ústí taky, tam dříve byli moderní pětibojaři. V Litoměřicích jsem zůstal dodnes, ale společně s kluky máme reprezentační tréninky v Praze. A hodně soustředění.

Čeští šermíři po zisku bronzových medailí. V sestavě Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. (2. srpna 2024)

Co vás živí?

Pracuji jako fyzioterapeut v Teplicích, ale stále žiju v Ústí.

Takže spravujete i parťáky z vašeho bronzového týmu?

Stalo se to. Jednou v Argentině s námi nikdo nebyl a já vypadl o kolo dříve, tak jsem se je snažil trošku opravit, když byli malinko bolaví. Teď s námi jezdí skvělý fyzioterapeut Péťa Valenta, takže nás dává dohromady on.

„Francouzi nebyli tým, Michalovi jsem věřila“ Celou dobu kryl záda kamarádům, na planš se poprvé dostal až v rozhodujícím okamžiku olympijské bitvy českých a francouzských šermířů o bronz v majestátní Grand Palais. Kdekoho by tíha okamžiku a natřískaná hala semlela, Tereza Smutná, osobní trenérka kordisty Michala Čupra, však nepochybovala, že to její svěřenec ustojí a přispěje k senzační medaili českých mušketýrů. „Někde v mých snech bylo, že se na planš dostane, i když jel jako náhradník. Když je tam už jen osm týmů, může se stát cokoliv. Věřila jsem mu, šel tam absolutně vyklidněný. A bylo vidět, že kluci taky nemají nervy, že tam jde on. Prostě paráda,“ rozplývala se koučka Ústečana během nedělního vítání bronzového týmu na Olympijském festivalu v Mostě. Čupr za Smutnou dojíždí na tréninkové lekce do Prahy. „Osobně spolupracujeme dvakrát v týdnu. Michal musí hodně takzvaně nabouchat, odšermovat. Dokud není zpocený, tak se necítí dobře. Je to dříč,“ vyzdvihuje trenérka. Šermíř má navíc i civilní zaměstnání, pracuje jako fyzioterapeut v Teplicích. „Nemůže mít dvě tréninkové fáze, tak to nahrazujeme tím, že dáme samostatný blok třeba až do půl desáté, pak jede zase zpátky do Ústí a do práce. A kromě toho sám pak doma pracuje na fyzické kondici či regeneraci.“ V Grand Palais prý dvaatřicetiletému Čuprovi pomohly zkušenosti. „Dvacetiletý Janek nemá takové zkušenosti jako třicetiletý chlap. Od nervů, taktických i technických věcí. Říká se, že sportovec by měl mít nasportováno 10 tisíc hodin, aby svému sportu rozuměl. Pokud někdo trénuje dvakrát v týdnu hodinu, tak z něj nebude dobrý šermíř.“