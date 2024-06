Olympiáda bez Messiho. Argentinec si vybral jihoamerický šampionát

Messi je olympijským vítězem z Pekingu 2008. Na olympijských hrách smějí startovat fotbalisté do 23 let, v každém mužstvu mohou být tři starší hráči. Trenér Javier Mascherano by o osminásobného držitele Zlatého míče stál, Messi však jeho nabídku odmítl.

„Mluvil jsem s ním a moji situaci chápe,“ uvedl Messi, který po dlouhém působení v Evropě nyní nastupuje v MLS za Inter Miami. „Hrát na dvou turnajích takhle těsně za sebou by bylo moc. Musel jsem si vybrat, v tomhle věku už nemůžete být všude,“ doplnil.