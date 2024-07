Djokovič proti Nadalovi? Čekám show. Menšík o střetu titánů i odznáčcích

„Vítězství určitě hodnotím pozitivně,“ hlásil v novinářské mixzóně. „S účastí na olympiádě jsem ze začátku roku úplně nepočítal, ale tím, že jsem tuhle sezonu trefil dobře, tak jsem se na poslední chvíli kvalifikoval. A jsem rád, že můžu bojovat dál.“

Jaké dojmy jste v Paříži zatím nasál?

V porovnání s ostatními akcemi je atmosféra, zázemí i všechno okolo úplně jiné. Ani mi nepřijde, že bych byl na tenisovém turnaji. Ve vesnici se můžete potkat s nejlepšími sportovci z různých koutů světa, v tom je krásně vidět, proč je olympiáda sportovní svátek. A hrát v českých barvách je čest. Víc si ani přát nemůžete.

O letošní pařížský grandslam jste přišel kvůli zranění ruky, jste rád, že jste se sem letos i tak dostal?

Ano, velmi. Mrzelo mě, že jsem Roland Garros nemohl hrát, o to víc si pobyt zde užívám. Sice máme skromnější podmínky, protože jsme zvyklí, že při grandslamu je tady luxus a skvělé jídlo, ale olympiáda má zase jiné kouzlo.

Na akreditaci nosíte odznáčky jiných zemí, poctivě je tedy sbíráte?

Ano, ale začal jsem pozdě. Přiletěl jsem až v sobotu ráno, kdy už jich někdo měl opravdu hodně. Tak jsem si říkal, že to musím dohnat. Určitě je to super zvyk, další krásné specifikum olympiády.

Kde všude jste odznáčky sháněl?

Nějaké na tenise, jiné ve vesnici, je to takové spontánní. Sám nosím české po kapsách, kdyby se náhodou někdo objevil. Je super, že díky tomu můžete navázat kontakt s ostatními sportovci.

Ještě v pátek večer jste hrál semifinále podniku v chorvatském Umagu, jak jste se do Paříže přepravil?

Soukromým letadlem, které bylo jednou z podmínek, aby jim turnaj dali. V tomhle byl přesun jednodušší, byl jsem hned tady a mohl jsem odpočívat a připravovat se. Jen jsem teda vůbec nic nenatrénoval, šel jsem hned do ostrého zápasu.

Po Wimbledonu jste vyrazil na americký travnatý podnik v Newportu, kde jste vypadl v prvním kole. Překvapilo vás, že se vám víc zadařilo v Umagu a teď i v Paříži, kde hrajete na antuce?

S Newportem byla situace trochu složitější. Původně jsem po něm plánoval zůstat v Americe až do US Open, ale na poslední chvíli jsem se dostal na olympiádu. Dozvěděl jsem se to až po uzávěrce přihlášek, takže už jsme měli letenky, všechno bylo připravené, pořadatelé se mnou počítali… Proto jsem nechtěl účast odřeknout, i když jsem se po jednom zápase musel vracet zpátky.

V pondělním druhém kole se utkají Novak Djokovič, se kterým se dobře znáte, a Rafael Nadal. Co podle vás hvězdný souboj nabídne?

Určitě velkou show. Dost možná si proti sobě zahrají naposledy, takže každý tenista ten zápas určitě bude sledovat. Rafa v Paříži získal 14 titulů, Novak má asi lepší formu… Očekávám skvělý tenis.