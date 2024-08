Připravte se na chaos! Van der Poel, závod bez kontroly a snad i bez ramp

Žádných 178 jezdců jako na Tour de France, nebo o dvě desítky míň na menších cyklistických kláních. Jen 90 jmen bude v sobotu v 11 hodin na startu olympijského závodu.

Prakticky poloviční pole závodníků, než na co jsou profesionálové zvyklí.

I jednotlivé týmy jsou menší – prvních pět zemí žebříčku má jen čtyři muže na startu a takový Mathias Vacek pojede úplně sám. A mimochodem, žádná sluchátka v uších.

Co to všechno znamená?

Méně kontroly nad závodem a větší zábavu!

