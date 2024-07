Ir klepal kosu, já ne. Vacek si užíval křesla pro lídra. Super pocit, říkal

„Časovky teď bývají hodně o vteřinkách, o každém detailu,“ prohodil český olympijský debutant.

Startoval do závodu brzy, cílem prolétl po 32 kilometrech v pařížských ulicích v doposud nejrychlejším čase a pak už jen sledoval, kolik skvělých časovkářů či velkých jmen světové cyklistiky končí za ním.

„Vždycky jsem koukal na tabuli a odpočítával vteřiny, které těm klukům zbývají do cíle,“ vyprávěl. „A pořád jsem byl první. Jsem rád, že jsem tolik velkých jmen dokázal nechat za sebou.“

V seznamu mužů, které porazil, jsou například Nor Foss, Dán Skjelmose, Francouz Vauquelin, Nizozemec Hoole, Kanaďan Gee, Polák Kwiatkowski, Portugalec Costa nebo Španěl Lazkano.

Ryan Mullen, který byl za Vackem průběžně druhý, českému soupeři v „hot seats“ vykládal, že klepe kosu. Přitom by měl být jakožto Ir na vytrvalé deště zvyklý.

„My asi máme teplejší oblečení,“ pousmál se Vacek.

Později vyprávěl: „Sedět v hot seat je pokaždé super pocit, protože víte, že jste podali skvělý výkon. Už jsem si hot seat na pár minutek užil při závodě Kolem Belgie - a teď mnohem déle i na olympiádě.“

Český cyklista Mathias Vacek absolvuje olympijskou časovku.

Až Švýcar Stefan Bissegger jej z vedoucí pozice sesadil, načež začaly dojíždět do cíle časovkářské těžké váhy v čele s Woutem van Aertem, Filippem Gannou a Remkem Evenepoelem, medailisté pařížského závodu.

A bylo z toho jedenácté místo.

Přitom ještě na druhém mezičase u zámku ve Vincennes, 10 kilometrů před cílem, byl dokonce osmý.

„Jo, je možné, že jsem to trochu přepálil,“ připustil. „Ale chtěl jsem jet od začátku až do konce naplno a bojovat o co nejlepší umístění. Možná mi na pár posledních kiláků síly chyběly, přesto si myslím, že jsem to ani líp udělat nemohl.“

Festival pádů v předchozím závodě žen muže varoval, že na mokrých a kluzkých silnicích se může stát cokoliv. „Dával jsem si bacha, hlavně na kluzkých pasážích, jako jsou přechody. Nechtěl jsem to někde poslat k zemi,“ líčil. „Ale na to, že pršelo, se rozhodně nechci vymlouvat. Za každého počasí se musí závodit. Bylo pro každého stejné.“

Když před startem prohlásil, že chce zaútočit na elitní desítku, mnohým takové tvrzení připadalo troufalé. Mathias Vacek však věřil vlastním schopnostem.

„A ta desítka byla tak blízko,“ říkal po závodě. „To je sport. Ničeho nelituju. Myslím, že i jedenácté místo na olympiádě je úctyhodný výkon.“

Jde zároveň i o vyrovnání dosud nejlepšího umístění českého muže v olympijské časovce, které má na kontě Leopold König z Ria 2016.

„To jsem ani nevěděl,“ zareagoval Vacek a usmál se: „Tak dobrý. Laťka je nastavená, teď ji to chce vylepšovat.“

Koneckonců ani odhodlání proniknout do top 10 v olympijské Paříži ještě nemusí odkládat ad acta, příští sobotu jej čeká silniční závod.

„I v něm mohu bojovat o vysoké umístění, není všem dnům konec,“ dává najevo, jak je při chuti. „V neděli odletím domů, pár dní v klidu pořádně potrénuju a dobře se připravím. Ve čtvrtek se do Paříže vrátím, v pátek si projedu trať a v sobotu mě čeká ostrý závod.“